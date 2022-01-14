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MAÇ SONUCU | Beşiktaş 1-0 Gaziantep FK

Beşiktaş iki maçlık kötü gidişe Gaziantep FK karşısında noktayı koydu! Siyah-beyazlıların iç sahadaki galibiyet serisi devam ederken, iki maçlık aranın ardından galibiyet hasretini Batshuayi dindirdi

14 Ocak 2022 22:00

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Vodafone Park’ta oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 1-0 kazanarak iki hafta aradan sonra galip geldi.

Sahasında oynadığı son iki maçı kazanan ancak Konyaspor ile Çaykur Rizespor deplasmanlarında puan kayıpları yaşayan Beşiktaş’a Gaziantep FK karşısında 3 puanı getiren golü Michy Batshuayi kaydetti.

İlk yarıda temposuz ve seyir zevki vermeyen karşılaşmada denge 67. dakikada bozuldu. Ghezzal’ın sert şutunu kaleci Günay kurtardı ancak seken top ceza sahasındaki Batshuayi’nin önüne düştü. Belçikalı forvet, ayağına gelen topu filelere gönderip bu sezon ligdeki 8. golünü kaydetti.

90+4’te Gaziantep FK, Beşiktaş ceza sahasında tehlikeli oldu ancak karambolde savunma topu uzaklaştırdı. Bu pozisyondan sonra siyah-beyazlılar kontratakta Larin ile topu filelere gönderdi. Ancak VAR odasından gelen uyarı sonrasında Kanadalı forvetin ofsayt olduğu belirlendi ve gol geçersiz sayıldı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 32 puan ve maç fazlasıyla 6. sıraya yükselirken, 31 puanda kalan Gaziantep FK ise maç fazlasıyla 8. sıraya geriledi.

Ligin 22. haftasında Beşiktaş, Salı günü Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak. Gaziantep FK ise aynı gün sahasında Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak.

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Stat: Vodafone Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, Mustafa Savranlar

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Welinton, Rıdvan Yılmaz, Josef, Ghezzal (Dk. 77 Gökhan Töre), Pjanic, Emirhan İlkhan (Dk. 61 Oğuzhan Özyakup), Güven Yalçın (Dk. 61 Larin), Batshuayi (Dk. 90+1 Kenan Karaman)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Recep Niyaz (Dk. 77 Borven), Ertuğrul Ersoy, Tosca, Maxim, Djilobodji, Furkan Soyalp, Doğan Erdoğan, Vetrih (Dk. 82 Merkel), Sagal (Dk. 66 Yusuf Türk), Muhammet Demir

Gol: Dk. 67 Batshuayi (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 50 Sagal, Dk. 72 Yusuf Türk, Dk. 84 Doğan Erdoğan (Gaziantep FK), Dk. 90+3 Josef (Beşiktaş)

 

Maçtan önemli anlar

6. dakikada kullanılan köşe vuruşunda altı pasa düşen topa Muhammet Demir müsait pozisyonda vurdu, top kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

15. dakikada Emirhan İlkhan'ın rakip ceza sahasına taşıdığı top bir anda Pjanic'in önünde kaldı. Siyah-beyazlı futbolcunun şutunda kaleci gole izin vermedi.

45. dakikada Sagal'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda kaleci Ersin topu direk dibinde kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

52. dakikada Güven Yalçın'ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Rosier'in şutunda kaleci Günay topun sahibi oldu.

62. dakikada Pjanic'in soldan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa yükselen Larin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

67. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Soldan ceza sahasına giren Ghezzal'ın şutunda kaleciden dönen topu altı pas önünde Batshuayi filelere gönderdi: 1-0

90+4. dakikada gelişen hızlı Beşiktaş atağında Pjanic'in kendi ceza sahasından başlattığı atakta sağdan bindiren Rosier'in pasıyla ceza sahasına hareketlenen Oğuzhan Özyakup sağ taraftan topu arkaya gönderdi, topla buluşan Larin düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ancak VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi.

Karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazandı.

 
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