MAÇ SONUCU | Beşiktaş 1-0 Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Vodafone Park’ta oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 1-0 kazanarak iki hafta aradan sonra galip geldi.

Sahasında oynadığı son iki maçı kazanan ancak Konyaspor ile Çaykur Rizespor deplasmanlarında puan kayıpları yaşayan Beşiktaş’a Gaziantep FK karşısında 3 puanı getiren golü Michy Batshuayi kaydetti.

İlk yarıda temposuz ve seyir zevki vermeyen karşılaşmada denge 67. dakikada bozuldu. Ghezzal’ın sert şutunu kaleci Günay kurtardı ancak seken top ceza sahasındaki Batshuayi’nin önüne düştü. Belçikalı forvet, ayağına gelen topu filelere gönderip bu sezon ligdeki 8. golünü kaydetti.

90+4’te Gaziantep FK, Beşiktaş ceza sahasında tehlikeli oldu ancak karambolde savunma topu uzaklaştırdı. Bu pozisyondan sonra siyah-beyazlılar kontratakta Larin ile topu filelere gönderdi. Ancak VAR odasından gelen uyarı sonrasında Kanadalı forvetin ofsayt olduğu belirlendi ve gol geçersiz sayıldı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 32 puan ve maç fazlasıyla 6. sıraya yükselirken, 31 puanda kalan Gaziantep FK ise maç fazlasıyla 8. sıraya geriledi.

Ligin 22. haftasında Beşiktaş, Salı günü Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak. Gaziantep FK ise aynı gün sahasında Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak.

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