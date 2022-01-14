Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ'dan hakem tepkisi: TFF'ye sesleniyorum, sizler de bizler de bu durumdan mağdur olacağız; son damla da taştı

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi. Kocadağ Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) seslenerek "Sizler de bizler de bu durumdan mağdur olacağız; son damla da taştı" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ, maç sonunda açıklamalar yaptı. Hakem kararlarına tepki gösteren Kocadağ, şunları kaydetti:

"Başkanımızın daha dün söylemesi, VAR'a dikkat çekmesi, VAR'da kasıt ararız demesi... 1-0 kazanmamıza rağmen VAR tarafından es geçilen çok ciddi kararlar var. Belki de çocuklarımızın emeklerini heba edecek

VAR sistemi artık tartışılır hale geldi. İzleyerek bu pozisyonları es geçmek tamamen bir kasıt durumuna geldi. Beşiktaş takımı, bu sene itibarıyla en fazla mağdur olan takım oldu bu konuda.

TFF'ye sesleniyorum, sizler de bizler -yönetimler, başkanlar- de bu durumdan mağdur olacağız. Son damla da taştı. Bu konuda TFF'nin bir hamle yapması lazım. Bizim ofsayt golümüzün iptaline kadar, VAR'ın maçta olduğunu göremedik. O da VAR hakeminin kontrolünde değil, otomatik sistem çiziyor."