-BEŞİKTAŞ GALİBİYETLE BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 15.07.2010 - Beşiktaş Futbol Takımı, 2010-2011 sezonundaki ilk resmi maçını 3-0 kazanarak, taraftarlarına galibiyetle ''merhaba'' dedi. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Faroe Adaları temsilcisi Vikingur'u kendi evinde ağırlayan siyah-beyazlılar, zayıf rakibi karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı. Maç boyunca adeta tek kale oynayan ve biri penaltı olmak üzere birçok gol pozisyonundan da yararlanamayan Beşiktaş, Nihat Kahveci (2) ve Mert Nobre'nin golleriyle 3-0 ile yetindi. Maçın rövanşı, 22 Temmuz Perşembe günü Faroe Adaları'nda oynanacak. Beşiktaş'ın, Vikingur'u elemesi durumunda 3. ön elemedeki rakibi yarın İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek kurada belli olacak. -İSTANBUL'DA 3 MAÇ SONRA KAZANDI- UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Faroe Adaları temsilcisi Vikingur'u 3-0 yenen Beşiktaş, Avrupa kupalarında kendi evinde 3 maç sonra kazandı. Avrupa kupalarında BJK İnönü Stadı'nda son galibiyetini 18 Eylül 2008'de Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımıyla oynadığı UEFA Kupası 1. tur ilk maçında 1-0'lık skorla elde eden Beşiktaş, daha sonra İstanbul'da galibiyete hasret kalmıştı. Siyah-beyazlılar, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da oynadığı grup maçlarında İngiltere'nin Manchester United takımına 1-0, Almanya'nın Wolfsburg takımına 3-0, Rusya'nın CSKA Moskova ekibine de 2-1'lik skorlarla yenilmişti. -QUERASMA ŞOV BAŞLADI- Beşiktaş'ın flaş transferi Quaresma, siyah-beyazlı takımla çıktığı ilk resmi maçta taraftarların beğenisini kazandı. Maç boyunca şık hareketleri ve çalımlarıyla tribündeki taraftarlardan büyük alkış alan Portekizli yıldız, 77. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda ise topu üstten auta attı. Kazanılan penaltı sonrası, takımın geçen sezonki penaltıcısı Bobo öncelikle topa doğru hareketlenirken, taraftarların yoğun isteği sonrası atışı Quaresma yaptı. -NİHAT, KALDIĞI YERDEN- Beşiktaş'ın maçtaki ilk 2 golünü kaydeden Nihat Kahveci, geçen sezon sonununda yakaladığı formunu yeni sezona da taşıdı. Geçen sezonun büyük bölümünde gol yollarında suskun kalan, son maçlarda form grafiğini yükselten milli futbolcu, Vikingur ile yapılan yeni sezonun ilk resmi maçında takımının 2 golüne imza koydu. -26 KORNERDEN GOL ÇIKMADI- Beşiktaş, zayıf rakibi Vikingur karşısında maç boyunca tam 26 korner atışı kullandı. İlk yarıda 15, ikinci yarıda da 11 olmak üzere toplam 26 korner atan siyah-beyazlılar, buna rağmen köşe vuruşlarından gol bulamadı. Bu arada, sezonun ilk resmi maçında stadın büyük bölümünü dolduran coşkulu Beşiktaş taraftarı, tribünde adeta şov yaparken, maç sonrası rakip takımı da alkışlayarak centilmenlik örneği sergiledi.