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Spor

Beşiktaş, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Ali DANAŞ-İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı

25 Nisan 2018 22:52

Ali DANAŞ-İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in 31\'inci haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı.
Gün içinde Türkiye Futbol Federasyonu\'nun (TFF) yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ile ilgili verdiği \'Kaldığı yerden oynanması\' kararını Nevzat Demir Tesisleri\'nde takip eden başkan Fikret Orman antrenmanın tamamını izledi. Yöneticiler Metin Albayrak ve Hüseyin Mican ile birlikte saha kenarına da gelen Orman, bir süre Şenol Güneş ile de sohbet ettikten sonra tesislerden ayrıldı.
Sezonu kapatan Caner Erkin haricinde tam kadro yapılan idman 1.5 saate yakın sürdü. Takım toplantısı ile başlayan antrenman ısınma koşuları ve pas çalışması ile devam etti. Minik kalelerde yapılan turnuva maçları ise her zaman olduğu gibi kazananın coşkulu galibiyet pozu ile sona erdi. Güneş, son yarım saatlik bölümde futbolcuları serbest bırakırken Quaresma frikik, diğer futbolcular ise şut çalışması yaptı. Bazı futbolcular ise saha kenarında antrenmanı seyretmeye gelen Mustafa Sandal ile sohbet etti.
Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına yarın devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenman
- Başkan ve yöneticilerden detay

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