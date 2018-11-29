Beşiktaş- Galatasaray maçını Cüneyt Çakır yönetecek

İSTANBUL, (DHA)
Spor Toto Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Vodafone Park\'ta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Haftanın hakemleri şu şekilde:
YARIN
20:00Çaykur Rizespor MKE Ankaragücü (Fırat Aydınus)
20:00 Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor (Halil Umut Meler)
CUMARTESİ
16:00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor (Alper Ulusoy)
16:00 Antalyaspor - Göztepe (Suat Arslanboğa)
19:00 Kayserispor- Trabzonspor (Mustafa Öğretmenoğlu)
PAZAR
16:00 Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ali Palabıyık)
20:00 Beşiktaş - Galatasaray (Cüneyt Çakır)
PAZARTESİ
20:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Akhisarspor (Özgür Yankaya)
20:00 Fenerbahçe - Kasımpaşa (Yaşar Kemal Uğurlu)