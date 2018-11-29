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Spor

Beşiktaş- Galatasaray maçını Cüneyt Çakır yönetecek

İSTANBUL, (DHA)  Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında görev alacak hakemler açıklandı

29 Kasım 2018 14:09

İSTANBUL, (DHA) 

Spor Toto Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Vodafone Park\'ta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Haftanın hakemleri şu şekilde: 
YARIN 
20:00Çaykur Rizespor  MKE Ankaragücü (Fırat Aydınus)          
20:00 Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor     (Halil Umut Meler)     
CUMARTESİ 
16:00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor    (Alper Ulusoy)
16:00 Antalyaspor  - Göztepe  (Suat Arslanboğa)
19:00 Kayserispor- Trabzonspor (Mustafa Öğretmenoğlu)
PAZAR
16:00 Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ali Palabıyık)          
20:00 Beşiktaş - Galatasaray (Cüneyt Çakır)
PAZARTESİ 
20:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Akhisarspor (Özgür Yankaya)
20:00 Fenerbahçe  - Kasımpaşa (Yaşar Kemal Uğurlu)
 

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