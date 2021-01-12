Beşiktaş, Galatasaray maçı LED tribün biletlerini satışa sundu

Beşiktaş, Süper Lig’in 19. haftasında, 17 Ocak Pazar günü saat 19:00’da Galatasaray ile Vodafone Park’ta karşılaşacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle maçlar seyircisiz oynanıyor. Beşiktaş başlattığı uygulama ile tribünlere yerleştirdiği LED ekranları bilet olarak satıyor ve taraftarlarının görüntülerini yayımlıyor.

Bilet satışlarına ilişkin detaylar şu şekilde:

Vodafone Park LED Tribün biletleri, 1 dakika, 2 dakika ve 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika ve 90 dakika seçenekleriyle satışa sunulmaktadır.

Fotoğrafımın arkadaşımla yan yana olacak şekilde yayınlanmasını istiyorum, mümkün mü?

Evet mümkün. Vodafone Park LED Tribün bileti satın alma işlemininiz onaylandıktan sonra tarafınıza bildireceğimiz referans kodunu arkadaşınıza iletebilirsiniz. Referans kodu ilettiğiniz arkadaşınız, kendisi için yapacağı bilet satın alma işlemi sırasında ilgili alana referans kodunu eklemesi halinde fotoğraflarınız yan yana olacak şekilde yayınlanacak.

Bir kişi en fazla kaç adet bilet satın alabilir?

Bir kişi, kendisi veya sevdikleri için en fazla yirmi adet bilet satın alabilir.

Nasıl bilet satın alabilirim?

Dev ekranlardan oluşan Vodafone Park LED Tribünü’nde kendisinin veya sevdiklerinin fotoğraflarının yayınlanmasını isteyen taraftarlarımız, biletlerini bilet.bjk.com.tr resmi bilet satış portalımızdan satın alabilirler.

Bilet satın aldım, nasıl fotoğraf yükleyeceğim?

Bilet satın alma işleminiz onaylandıktan sonra Fotoğraf yüklemenizi Profilim> Biletleri> Detaylar adımlarını takip ederek yükleyebilirsiniz. Beşiktaş formalı fotoğrafınız görsel bütünlük sağlayacaktır.

Vodafone Park LED tribün bilet fiyatları

1 Dakika: 99TL

2 Dakika: 179TL

3 Dakika: 259TL

5 Dakika: 425TL

10 Dakika: 825TL

20 Dakika: 1585TL

90 Dakika: 6685TL