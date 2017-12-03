T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş, Galatasaray galibiyetinin keyfini çıkarıyor

Ahmet Nur Çebi:''En güzel günlerimden birini yaşıyorum'' Şenol Güneş'ten futbolculara ''Siz güzel insanlar iyi ki varsınız'' Ali DANAŞ/İSTANBUL, (DHA)- SÜPER Ligin 14'üncü haftasında Galatasaray'ı 3-0 yenen Beşiktaş galibiyetin keyfini çıkarıyor

03 Aralık 2017 15:59

Ahmet Nur Çebi:\'\'En güzel günlerimden birini yaşıyorum\'\'
Şenol Güneş\'ten futbolculara \'\'Siz güzel insanlar iyi ki varsınız\'\'
Ali DANAŞ/İSTANBUL, (DHA)- SÜPER Ligin 14\'üncü haftasında Galatasaray\'ı 3-0 yenen Beşiktaş galibiyetin keyfini çıkarıyor.
Dün geceki maçın ardından soyunma odasında futbolculara bir konuşma yapan teknik direktör Şenol Güneş, \'\'Oynadığınız oyunun kelimelerle ifade edilecek bir karşılığı yok. Hepinize bu güzel gece için teşekkür ediyorum\'\' ifadelerini kullandı. Soyunma odasındaki sevinçlerin bitmesinden ve oyuncuların giyinmesinden sonra bir kez daha öğrencilerine seslenen Güneş, \'\'Biz bir aileyiz, bu yüzden yarın sabahki antrenmana ailelerinizle gelin ve takım olarak kahvaltımızı tesislerde yapalım\'\' dedi.
Teknik direktör Şenol Güneş\'in bu çağrısına uyan futbolcular Leipzig maçının hazırlıklarının başlayacağı antrenman öncesinde aileleri ile beraber Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri\'nde kahvaltı yaptı. Kahvaltıya 2\'nci Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcular ile futbol takımının tüm çalışanları aileleri ile beraber katıldı.
Ahmet Nur Çebi: \'\'En güzel günlerimden birini yaşıyorum\'\'
Sıcak bir ortamda geçen kahvaltıda bir konuşma yapan 2\'nci Başkan Ahmet Nur Çebi, şunları söyledi, \"En güzel günlerimden birini yaşıyorum. Aileye sahip olunduğunda aileden alınan güçle başarı geliyor. İyi ve kötü günler aileye yaslanarak geçer. Şenol Güneş’e çok teşekkür ediyorum. Dün galibiyetin yanında muhteşem de bir futbol vardı\" ifadelerini kullandı.
Şenol Güneş\'ten futbolculara: \'\'Siz güzel insanlar iyi ki varsınız\'\'
Teknik direktör Şenol Güneş ise yaptığı konuşmada aileleriyle beraber en güzel günlerini yaşadıklarını söyleyerek, \"Bu işe tek başladım. Sonra eşim oldu ve çocuklarım. Ailem oldu. Futbol böyle bir şey. Emek vermek gerekiyor. Sevgi, saygı, hoşgörü ve özveri gerekiyor. İyi kötü günlerimiz oldu. Üç yıldır beraberiz. En güzel günümüzü yaşıyoruz ailelerimizle beraber. İnşallah devamı gelir. Dünkü oyun çok güzeldi. Siz güzel insanlara teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ahmet NurGüneşDANAŞİSTANBUL DHA SÜPER LiginGalatasarayBeşiktaşDünHepinizeSoyunmaTeknikLeipzigNevzat Demir TesisleriKahvaltıyaBaşkan Ahmet NurAileyeGüneşeSonraAilemFutbolEmekSevgiEnDünküSiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24