Beşiktaş, Galatasaray galibiyetinin keyfini çıkarıyor

Ahmet Nur Çebi:\'\'En güzel günlerimden birini yaşıyorum\'\'

Şenol Güneş\'ten futbolculara \'\'Siz güzel insanlar iyi ki varsınız\'\'

Ali DANAŞ/İSTANBUL, (DHA)- SÜPER Ligin 14\'üncü haftasında Galatasaray\'ı 3-0 yenen Beşiktaş galibiyetin keyfini çıkarıyor.

Dün geceki maçın ardından soyunma odasında futbolculara bir konuşma yapan teknik direktör Şenol Güneş, \'\'Oynadığınız oyunun kelimelerle ifade edilecek bir karşılığı yok. Hepinize bu güzel gece için teşekkür ediyorum\'\' ifadelerini kullandı. Soyunma odasındaki sevinçlerin bitmesinden ve oyuncuların giyinmesinden sonra bir kez daha öğrencilerine seslenen Güneş, \'\'Biz bir aileyiz, bu yüzden yarın sabahki antrenmana ailelerinizle gelin ve takım olarak kahvaltımızı tesislerde yapalım\'\' dedi.

Teknik direktör Şenol Güneş\'in bu çağrısına uyan futbolcular Leipzig maçının hazırlıklarının başlayacağı antrenman öncesinde aileleri ile beraber Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri\'nde kahvaltı yaptı. Kahvaltıya 2\'nci Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcular ile futbol takımının tüm çalışanları aileleri ile beraber katıldı.

Ahmet Nur Çebi: \'\'En güzel günlerimden birini yaşıyorum\'\'

Sıcak bir ortamda geçen kahvaltıda bir konuşma yapan 2\'nci Başkan Ahmet Nur Çebi, şunları söyledi, \"En güzel günlerimden birini yaşıyorum. Aileye sahip olunduğunda aileden alınan güçle başarı geliyor. İyi ve kötü günler aileye yaslanarak geçer. Şenol Güneş’e çok teşekkür ediyorum. Dün galibiyetin yanında muhteşem de bir futbol vardı\" ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş\'ten futbolculara: \'\'Siz güzel insanlar iyi ki varsınız\'\'

Teknik direktör Şenol Güneş ise yaptığı konuşmada aileleriyle beraber en güzel günlerini yaşadıklarını söyleyerek, \"Bu işe tek başladım. Sonra eşim oldu ve çocuklarım. Ailem oldu. Futbol böyle bir şey. Emek vermek gerekiyor. Sevgi, saygı, hoşgörü ve özveri gerekiyor. İyi kötü günlerimiz oldu. Üç yıldır beraberiz. En güzel günümüzü yaşıyoruz ailelerimizle beraber. İnşallah devamı gelir. Dünkü oyun çok güzeldi. Siz güzel insanlara teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

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