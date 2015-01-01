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Spor

Beşiktaş Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Lider Beşiktaş 'la Galatasaray arasında, 4 Ocak Pazar günü oynanacak maçın hakemi belli oldu. Merkez Hakem Komitesi derbi maç için Cüneyt Çakır'ı görevlendirdi

01 Ocak 2015 16:29

Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisini hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği açıklandı.

Lider Beşiktaş 'la Galatasaray arasında, 4 Ocak Pazar günü oynanacak maçın hakemi belli oldu. Merkez Hakem Komitesi derbi maç için Cüneyt Çakır'ı görevlendirdi.

Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu'nun 16. haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş ile Galatasaray arasında 4 Ocak Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak derbi maçı Cüneyt Çakır yönetecek.

Spor Toto Süper Lig 16. hafta maçları ve hakemleri şu şekilde:

3 Ocak cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor - Torku Konyaspor (Bülent Yıldırım)

16.00 Bursaspor - Akhisar Belediyespor (Mustafa Kamil Abitoğlu)

19.00 Fenerbahçe - İstanbul Başakşehir (Fırat Aydınus)

4 Ocak pazar

13.30 Sivasspor - Kardemir Karabükspor (Mete Kalkavan)

13.30 Kayseri Erciyesspor - Kasımpaşa (Ali Palabıyık)

16.00 Eskişehirspor - Gaziantepspor (Barış Şimşek)

19.00 Beşiktaş - Galatasaray (Cüneyt Çakır)

5 Ocak pazartesi

20.00 Mersin İdmanyurdu - Gençlerbirliği (İlker Meral)

20.00 Balıkesirspor - Trabzonspor (Tolga Özkalfa)

 

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