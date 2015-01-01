Beşiktaş Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisini hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği açıklandı.
Lider Beşiktaş 'la Galatasaray arasında, 4 Ocak Pazar günü oynanacak maçın hakemi belli oldu. Merkez Hakem Komitesi derbi maç için Cüneyt Çakır'ı görevlendirdi.
Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu'nun 16. haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş ile Galatasaray arasında 4 Ocak Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak derbi maçı Cüneyt Çakır yönetecek.
Spor Toto Süper Lig 16. hafta maçları ve hakemleri şu şekilde:
3 Ocak cumartesi
13.30 Çaykur Rizespor - Torku Konyaspor (Bülent Yıldırım)
16.00 Bursaspor - Akhisar Belediyespor (Mustafa Kamil Abitoğlu)
19.00 Fenerbahçe - İstanbul Başakşehir (Fırat Aydınus)
4 Ocak pazar
13.30 Sivasspor - Kardemir Karabükspor (Mete Kalkavan)
13.30 Kayseri Erciyesspor - Kasımpaşa (Ali Palabıyık)
16.00 Eskişehirspor - Gaziantepspor (Barış Şimşek)
19.00 Beşiktaş - Galatasaray (Cüneyt Çakır)
5 Ocak pazartesi
20.00 Mersin İdmanyurdu - Gençlerbirliği (İlker Meral)
20.00 Balıkesirspor - Trabzonspor (Tolga Özkalfa)