Beşiktaş - Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig'in 19. haftasında pazar günü oynanancak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde oynanacak derbi karşılaşmasını Cüneyt Çakır'ın yöneteceği açıklandı.
Cüneyt Çakır'ın yardımcıları ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak. Derbide 4. hakem olarak Halis Özkahya görev alacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
19.00 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan
16 Ocak Cumartesi:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: Fırat Aydınus
16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Alper Ulusoy
16.00 Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor: Halil Umut Meler
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar
17 Ocak Pazar:
13.30 Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor: Koray Gençerler
16.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek
19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Cüneyt Çakır
18 Ocak Pazartesi:
19.00 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler