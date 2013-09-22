Beşiktaş Galatasaray derbisinde muhtemel 11’ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında bu sezona 4 maçta 4 galibiyetle giren Beşiktaş ile geçen sezonun şampiyonu Galatasaray karşı karşıya geliyor. Maça sayılı saatler kala, iki takımın muhtemel 11'leri de belli oldu.

Sezona yeni teknik direktörü Slaven Bilic önderliğinde harika bir giriş yapan siyah beyazlılar Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmada sezona kötü bir giriş yapan ve son maçında Real Madrid'e 6-1 mağlup olan Galatasaray'ı konuk edecek. 76 bin futbolseverin izlemesi beklenen karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.

Beşiktaş, 4 maçta rakip filelere 11 gol gönderirken kendi kalesinde sadece 2 gol gördü. Kartal, Olimpiyat'ta oynadığı 2 maçta ise kalesini gole kapattı ve rakiplerine 4 gol attı.

Siyah beyazlıların en golcü oyuncusu ise 4 golle Portekizli Almeida. Bu oyuncuyu 2'şer golle Gökhan Töre ve Escude takip ediyor.

Siyah beyazlıların sol bekte yaşadığı soruna çözüm için Brezilya'nın Flamengo takımından kiraladığı Ramon Motta, ayağının tozuyla Bursaspor karşısında ilk 11'de yer aldı. Motta'nın derbi maçında da ilk 11'de yer alması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta sakatlanan Oğuzhan'ın yerine ise orta saha göbeğinde Veli görev yapacak.

Beşiktaş kazanırsa fark 9’a çıkacak

Sezona harika bir giriş yaparak 4 maçta 12 puan toplayan Kartal derbi mücadelesinden galibiyetle ayrılırsa Galatasaray'la arasındaki puan farkını 9'a çıkartacak ve daha sezonun ilk haftalarında önemli bir avantaj yakalayacak.

Beşiktaş’ın karşılaşmaya, Tolga - Serdar, Sivok, Escude, Motta - Veli, Atiba Fernandes, Gökhan, Olcay – Almeida 11’iyle çıkması bekleniyor.

Galatasaray’da keyifler kaçtı

Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray sezona Gaziantepspor'u 2-1 yenerek başladı. Ancak daha sonra çıktığı 3 maçtan da beraberlikle ayrılan sarı kırmızılılar hafta içinde Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Real Madrid'e 6-1 mağlup oldular.

Süper Lig'de oynadığı 4 karşılaşmada rakip filelere sadece 4 gol gönderebilen Aslan, kendi kalesinde ise 3 gol gördü. 4 haftada 2 deplasman sınavına çıkan sarı kırmızılılar Bursaspor ile 1-1 berabere kalırken Eskişehir'de golsüz eşitliğe razı oldu.

Fatih Terim’in adının Milli Takım ile anılmasının yanı sıra alınan kötü sonuçlar, yönetim ile Terim arasında gerginliğe neden oldu.

Galatasaray’ın Beşiktaş karşısına Muslera - Sabri, Dany, Semih, Hakan - Melo, Selçuk, Sneijder, Bruma, Umut – Burak 11’iyle çıkması bekleniyor.

Beşiktaş teknik direktörü Slaven Bilic ile Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 5 yılı aşkın süre sonra ikinci kez karşı karşıya gelecek. 2008 Avrupa Şampiyonası’nda Terim yönetimindeki Türkiye, Bilic’in çalıştırdığı Hırvatistan Milli Takımı’nı çeyrek finalde penaltılarla elemişti.

İkili arasındaki ikinci karşılaşma ise Euro 2012 elemelerinde yaşanmıştı. Bu karşılaşmada yüzü gülen Bilic olmuş, Hırvatistan Türkiye’yi 3-0 ve 0-0’lık skorlarla turnuvanın dışına itmişti.

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki mücadele, Bilic ile Terim arasındaki rekabet açısından da büyük önem taşıyor.