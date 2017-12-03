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Spor

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde 2.Caner Erkin vakası!

Cenk Tosun için gözler TFF'ye çevrildi

03 Aralık 2017 14:29

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Beşiktaş sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Mücadelenin 61. dakikasında Cenk Tosun'un hakem Fırat Aydınus'a ettiği ağır küfür kameralara yansıdı. Akıllara görüntülerden dolayı ceza alan Caner Erkin geldi.

Fanatik'in haberine göre, Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında kozlarını Vodafone Park'ta paylaştı.Mücadeleye damgasını vuran an Cenk Tosun'un hakem Fırat Aydınus'a ağır küfür etmesi oldu.

60. dakikada Serdar Aziz orta alanda Cenk Tosun'a faul yaptı. Hakeme kart göstermesi yönünde itirazda bulunan Cenk Tosun, Fırat Aydınus tarafından sarı kartla cezalandırıldı.Bunun üzerine Cenk Tosun'un el-kol hareketleri ile küfür ettiği iddia edildi. 

Bu görüntüler aynı zamanda akıllara Caner Erkin'i getirdi. Süper Lig'de 9. haftada oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir mücadelesinde maçın hakemi Mete Kalkavan'a küfür eden Caner Erkin kameralara yansıdığı için Süper Lig'de 6 maç men cezası almıştı.

Bu görüntüler sonrası Cenk Tosun ile ilgili herhangi bir ceza uygulanıp uygulanmayacağı TFF'den yapılacak açıklama ile belli olacak.

 

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