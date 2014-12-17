Beşiktaş-Galatasaray derbisi Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hangi statta oynanacağı belli oldu. Siyah beyazlı kulüp, Galatasaray derbisinin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

Siyah beyazlıların Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacağı derbi mücadelesine Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak. Beşiktaş derbiyi Konya'da oynamayı gündemine almış, ancak Galatasaray şehir dışına çıkmaya sıcak bakmamıştı.

Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Futbol Takımımız, Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu’nun 16. haftasında 4 Ocak 2015’te Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Galatasaray ile karşılaşacak" denildi.