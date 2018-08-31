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Spor

Beşiktaş Futbol Takımı Direktörü Naibi: ''Çıktığımız yolun sonu inşallah Bakü olacak''

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA Beşiktaş adına kura çekimine katılan Futbol A Takımı Direktörü Ali Naibi, siyah beyazlıların UEFA Avrupa Ligi grubunu, ''Bizim adımıza güzel bir kura oldu diye değerlendiriyorum

31 Ağustos 2018 18:43

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA

Beşiktaş adına kura çekimine katılan Futbol A Takımı Direktörü Ali Naibi, siyah beyazlıların UEFA Avrupa Ligi grubunu, \'\'Bizim adımıza güzel bir kura oldu diye değerlendiriyorum. Zaten Avrupa Ligi\'nde gerçek hedefimiz kupayı kazanmak. Malmö ve Genk tanığımız, bildiğimiz takımlar. Malmö geçen senenin İsveç şampiyonu, Genk takımı da bu sene Belçika ligine çok iyi başladı. Norveç takımı ise ilk kez UEFA Avrupa Ligi\'ne katılıyor. Bu gruptan çok ümitliyiz. Çıktığımız yolun sonu Bakü olacak inşallah\'\' şeklinde değerlendirdi.
 

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