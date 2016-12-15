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Spor

Beşiktaş Fransa'nın geleceği Samed Kılıç'ı izliyor

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Auxerre'de forma giyen Samed Kılıç için sene sonu bekleniyor

15 Aralık 2016 18:31

Beşiktaş'ın izleme ekibine takip ettirdiği Auxerre'in genç oyuncusu Samed Kılıç'ı transfer etmek istediği öğrenildi. 

Sezon sonunda Auxerre ile sözleşmesi bitecek olan Samed Kılıç, yaz transfer döneminde Beşiktaş'a transfer olabilir.

Fransa Milli takımı'nın tüm alt yaş kategorilerinde forma giyen Samed Kılıç'ı Fransızlar, kendi ülkelerinin gelecekteki yıldızlarından görüyor. 

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş Samed'i, Auxerre'in kendi oynadığı maçlarda birkaç kez izledi.

Samed Kılıç, Fransa U20 takımıyla Toulon turnuvasında finale yükseldi. 2015 yılında 19 yaşaltı Avrupa şampiyonasında yarı finale kadar çıkma başarısı gösterdi.

Genç futbolcu, İngiltere Premier Lig ekipleri Manchester United, Chelsea ve Manchester City tarafından da yakın takip altında.

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