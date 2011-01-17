-BEŞİKTAŞ FINK'İN SÖZLEŞMESİNİ ASKIYA ALDI İSTANBUL (A.A) - 17.01.2011 - Beşiktaş Kulübü, Alman futbolcu Michael Fink'in sözleşmesinin askıya alındığını İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'den borsaya yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcularımızdan Michael Fink'in transferi konusunda Hannover Kulübü ile yapılan görüşmelerde mutabakat sağlanamamış olup; futbolcu ile aramızdaki 01.09.2010 başlangıç, 31.05.2012 bitiş tarihli TFF Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, yabancı kontenjanı sorunu nedeni ile futbolcunun sözleşmeden doğan hakları saklı kalmak kaydıyla, askıya alınmıştır'' denildi.