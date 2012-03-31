Beşiktaş, Fernandes için 20 milyon Euro istedi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Portekizli oyuncuların geleceğini masaya yatırmak için Madrid'de buluştuğu menajer Jorge Mendes'e taleplerini iletti. Orman, Fernandes için 20 milyon Euro istedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, cuma günü siyah-beyazlı kulüpteki Portekizli oyuncuların menajeri Jorge Mendes ile Madrid'de bir araya geldi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; toplantıya yöneticiler Tamer Kıran, Cem Bilge ve Mendes'in Türkiye operasyonlarındaki ortağı menajer Ahmet Bulut katıldı. Orman'ın Mendes'e "Beşiktaş'ta yeni bir dönem başladı. Benim önceliğim Beşiktaş'ın menfaatleri, kulübü toparlamak için uğraşıyorum. Faydalı olacak oyuncuları elimizde tutalım. Olmayanları ya da maddi gelir getirecek oyuncuları satmayı düşünebiliriz" dediği öğrenildi.



Fernandes 20 milyon Euro



Fikret Orman, Jorge Mendes'ten şunları talep etti:

* Alves'in bonservisinin yarısına 3.5 milyon Euro ödedik. "Aynı rakama ya da fazlasına satarım" demişsiniz. Bu sözünüzü yerine getirin.

* Fernandes'i satmayı düşünmüyoruz. Size yetki verilmiş ama beklentimiz minumum 20 milyon Euro. Mendes'in Beşiktaş'tan alacakları da gündeme gelirken ilerleyen günlerde yeni bir ödeme planının devreye sokulması için fikir birliğine varıldı.