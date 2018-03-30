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Spor

Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'e karşı oynadığı son 16 maçı kazanamayan Galatasaray, bu seriyi bozmak istiyor

Trabzonspor'a karşı son 3 maçı da kaybetti

30 Mart 2018 17:14

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü Trabzonspor'u ağırlamaya hazırlanan Galatasaray, son dönemde güçlü rakipleriyle oynadığı maçlardaki kazanamama serisini sonlandırabilmek için sahaya çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, ligdeki önemli rakiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 16 lig maçında galibiyet göremedi.

Galatasaray, 2015-2016 sezonunun 22. haftasında, 21 Şubat 2016'da Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçtan sonra söz konusu takımlar karşısında kazanmayı başaramadı.

Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 16 müsabakadan 11 mağlubiyet ve 5 beraberlikle ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda 8 gol kaydeden Galatasaray, kalesinde 29 gole engel olamadı.

Trabzonspor'a karşı son 3 maçı da kaybetti

Galatasaray, hafta sonu ağırlayacağı Trabzonspor'a karşı bu kötü seride yaptığı 3 maçı da kaybetti.

Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonununda Trabzonspor'a karşı 8. haftada konuk olduğu müsabakayı 1-0, 25. haftada evinde yaptığı maçı ise 2-0 kaybederken, bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada ise bordo-mavili takıma deplasmanda 2-1 yenildi.

Bu maçlarda 5 gol yiyen Galatasaray, Trabzonspor'a sadece 1 gol atabildi.

Galatasaray, 16 maçlık seride Beşiktaş'a karşı 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik, Fenerbahçe'ye karşı 5 müsabakada 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik, Medipol Başakşehir'e karşı ise 4 mücadelede 3 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. 

En farklı yenilgiler Medipol Başakşehir'e karşı

Galatasaray Futbol Takımı'nın önemli rakiplerine karşı çıktığı son 16 lig karşılaşmasındaki en kötü sonuçları, Medipol Başakşehir önünde oldu.

Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonunun 27. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 4-0 yenilirken, bu sezon 12. haftadaki maçı ise yine deplasmanda 5-1 kaybetti. 

Son 16 maç

Galatasaray'ın Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 16 maç ve skorları şöyle:


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