Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de istediği Nahuel Molina'da mutlu sona ulaştı

Beşiktaş; Fenerbahçe, Sevilla ve Udinese’nin peşinde olduğu 22 yaşındaki savunmacı Nahuel Molina’nın transferini bitirdi. Genç yıldızla 3+1 yıllık anlaşma yapılacak.

Beşiktaş, transfer görüşmelerinde yavaş yavaş mutlu sona ulaşmaya devam ediyor. Savunmasını güçlendirmek için uzun süredir arayışta olan siyah-beyazlılar, Nahuel Molina ile her konuda anlaşmaya vardı.

Haber önceki gün Arjantin'in önemli haber kaynaklarından infoBAE tarafından resmen duyurulmuştu. Fenerbahçe'nin yanı sıra Sevilla ve Udinese'nin elinden kaptığı Molina için enteresan bir sürecin yaşandığı ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre; 22 yaşındaki sağ bek, herkesten önce kendisiyle ilgilenen Beşiktaş'a verdiği sözden vazgeçmedi. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yaptığı teklifin yüzde 30 fazlasını teklif etti ancak Molina'nın özellikle Boca Juniors'tan ayrılış sürecinde Beşiktaş'ın kendisine gösterdiği ilgiden çok memnun olduğu bildirildi. Sevilla'nın Molina'ya hiç teklif yapmadığı, Udinese'nin yerine Beşiktaş'ı seçmesinde ise şampiyon olmak istemesinin öne çıktığı öğrenildi.