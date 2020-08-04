Beşiktaş-Fenerbahçe arasında yılın takası

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın Alanyaspor'dan öğrencisi Ozan Tufan'ı istediği, siyah-beyazlıların karşılığında Adem Llajic'i teklif edeceği iddia edildi.

Sezonu üçüncü sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi elemelerine katılım bileti alan siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, yönetime verdiği transfer raporunda, geçen yıl Aytemiz Alanyaspor'u çalıştırırken öğrencisi olan Ozan Tufan'ın alınmasını istedi.

Hürriyet'en İsmail Er'in haberine göre; Beşiktaş yöneticileri Sergen Yalçın'ın bu talebi üzerine sarı-lacivertli kulüpteki mevkidaşları ile temasa geçip Ozan Tufan'a talip olduklarını bildirdiler ve "Eğer onay verirseniz oyuncuyla görüşüp fikrini almak istiyoruz" dediler.

Son söz kulüp başkanlarında olacak

Fenerbahçe yönetiminde ise bu talebe karşılık Ozan Tufan'ı siyah beyazlı takımın Sırp yıldızı Adem Ljajic ile takas edilmesi fikri ortaya atıldı. İki futbolcunun da aynı menajerlik şirketiyle çalışmaları transferin gerçekleşme şansını yükseltirken, bu konudaki son sözü, önümüzdeki perşembe günü bir araya gelecek olan kulüp başkanları Ahmet Nur Çebi ile Ali Koç söyleyecek.