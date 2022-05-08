Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe (Maç sonucu)

Süper Lig’de haftalardır yenilmeyen ve ikincilik koltuğu için mücadele eden Fenerbahçe, 36. haftada konuk olduğu ezeli rakibi Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe, toplam 9 sarı kartın çıktığı ve gergin başlayan maçın 6. dakikasında Filip Novak’ın golüyle 1-0 öne geçti. Golün santrasından 8 saniye sonra kazanılan penaltı vuruşunda Michy Batshuayi topu direğe nişanlasa da, 31. dakikada ikinci kez penaltıya sebebiyLe veren Novak’ın bu hatasını Rachid Ghezzal affetmedi ve skora dengeyi getirdi.

İkinci yarıda iki takımın çabası üstünlük kurmaya yeterli olmazken, Batshuayi 50. dakikadaki kafa vuruşunda yine direğe takıldı. Beşiktaşlı oyuncular Altay Bayındır’ın kurtarışlarını da geçmeyi başaramayınca derbi 1-1’lik beraberlikle bitti.

Bu sonuçla puanını 69 yapan Fenerbahçe, 1 maçı eksik Konyaspor’un 5 puan önünde ikinci sırada yer aldı. İlk 4’te yer alıp gelecek sezon Avrupa’ya gitmek isteyen Beşiktaş ise, 55 puanla 7. sırada kaldı ve ligin bitimine 2 hafta kala dördüncü sıradaki 61 puanlı Başakşehir ile arasındaki fark 6’da kaldı.

Fenerbahçe ligde bir sonraki maçında Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak. Beşiktaş ise, deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

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Stat: Vodafone Park Hakemler: Arda Kardeşler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Serdar Saatçı (Dk. 86 Atiba), Welinton, Umut Meraş (Dk. 75 Necip Uysal), Kenan Karaman, Josef, Emirhan İlkhan, Rıdvan Yılmaz, Ghezzal (Dk. 75 Can Bozdoğan), Larin (Dk. 75 Güven Yalçın), Batshuayi (Dk. 62 N'Koudou) Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand, Novak, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 90+3 Çağtay Kurukalıp), Gustavo, Zajc, İrfan Can Kahveci (Dk. 70 Osayi-Samuel), Mert Hakan Yandaş, Rossi, Serdar Dursun (Dk. 70 Valencia) Goller: Dk. 6 Novak (Fenerbahçe), Dk. 31 Ghezzal (penaltıdan) (Beşiktaş) Sarı kartlar: Dk. 29 Josef, Dk. 36 Welinton, Dk. 45+2 Ghezzal, Dk. 45+5 Ersin Destanoğlu, Dk. 89 N'Koudou, Dk.90+3 Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Dk. 29 İrfan Can Kahveci, 45+5 Mert Hakan Yandaş, Dk. 90+2 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Maçtan önemli anlar

4. dakikada ceza sahası içinde Zajc'ın altıpasın solundan kaleye vurduğu topu arka direkte Larin dışarı çıkardı.

6. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ferdi'nin şutunda Serdar Dursun'un kontrol edemediği top Novak'ın önünde kaldı. Novak kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi: 0-1.

7. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Batshuayi penaltı vuruşundan yararlanamadı. Top direğe çarpıp oyun alanına döndükten sonra dışarı çıktı.

23. dakikada Gustavo'nun Rossi'ye attığı pası, Rossi ara pasla Serdar'a gönderdi. Serdar'ın sağ köşeden kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vurduğu topu, kaleci Ersin sağına uzanarak dışarı çıkardı.

29. dakikada Beşiktaş bir kez daha penaltı kazandı. 31. dakikada topun başına geçen Ghezzal, Altay'ın sağından attığı topu ters köşeyle ağlarla buluşturdu: 1-1.

İlk yarı, 1-1 berabere tamamlandı.

46. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Larin'in vuruşunda, topu kaleci Altay dışarı çıkardı.

50. dakikada Serdar Saatçı'nın ortaladığı top Ghezzal tarafından ceza sahasına gönderildi. Larin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

81. dakikada Emirhan İlkhan'ın ortasında Welinton topu kafayla ceza sahasına gönderdi. Can Bozdogan'ın kafa vuruşunda topu sağına yatan Altay kornere çeldi.