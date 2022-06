Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe (Maç sonucu)

Stat: Vodafone Park Hakemler: Arda Kardeşler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Serdar Saatçı (Dk. 86 Atiba), Welinton, Umut Meraş (Dk. 75 Necip Uysal), Kenan Karaman, Josef, Emirhan İlkhan, Rıdvan Yılmaz, Ghezzal (Dk. 75 Can Bozdoğan), Larin (Dk. 75 Güven Yalçın), Batshuayi (Dk. 62 N'Koudou) Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand, Novak, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 90+3 Çağtay Kurukalıp), Gustavo, Zajc, İrfan Can Kahveci (Dk. 70 Osayi-Samuel), Mert Hakan Yandaş, Rossi, Serdar Dursun (Dk. 70 Valencia) Goller: Dk. 6 Novak (Fenerbahçe), Dk. 31 Ghezzal (penaltıdan) (Beşiktaş) Sarı kartlar: Dk. 29 Josef, Dk. 36 Welinton, Dk. 45+2 Ghezzal, Dk. 45+5 Ersin Destanoğlu, Dk. 89 N'Koudou, Dk.90+3 Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Dk. 29 İrfan Can Kahveci, 45+5 Mert Hakan Yandaş, Dk. 90+2 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)