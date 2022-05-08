Beşiktaş'ta Batshuayi, Mario Gomez'in kötü istatistiğine ortak oldu

Spor Toto Süper Lig'in 36. hafta maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'taki derbi hızlı başladı. Sarı-lacivertliler Filip Novak'ın golüyle 6. dakikada 1-0 öne geçti. Santra vuruşu sonrası Novak ceza sahası içinde elle oynama nedeniyle penaltıya sebebiyet verdi.

Beşiktaş'ta Michy Batshauyi'nin penaltı vuruşunda top direğe çarparak auta gitti. OPTA'nın verilerine göre, Belçikalı yıldız bir Süper Lig sezonunda iki penaltı kaçıran ikinci Beşiktaş oyuncusu oldu.

4/6 | Michy Batshauyi (2021/22)

1/3 | Mario Gomez (2015/16)

Bu sezon 14 gole imza atan Batshuayi, Trabzonspor maçında da penaltıdan yararlanamamıştı.

Beşiktaş maçın 31. dakikasında bir penaltı daha kazandı. Bu kez topun başına Rachid Ghezzal geçti ve skoru eşitledi.

Batshuayi direkt soyunma odasına gitti

Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi konuk ettiği derbi maçın 7. dakikasında kazanılan penaltı atışını gole çeviremeyen ve performansıyla da taraftarların tepkisini çeken Michy Batshuayi, 62. dakikada yerini Kevin N’Koudou’ya bıraktı.

Yakın olduğu kalenin hemen yanından oyun alanının dışına çıkan Batshuayi’ye Beşiktaşlı taraftarlar tepkisini sürdürürken, Belçikalı forvet, yedek kulübesine gelmek yerine doğrudan soyunma odasına gitmeyi tercih etti.