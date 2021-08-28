Beşiktaş, Karagümrük engelini Alex Teixeira'nın golüyle geçti

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, 48. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı maçta VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda, galibiyet golünü yeni transfer Alex Teixeira kaydetti.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, yeni transferler Alex Teixeira ve Michy Batshuayi'yi ilk kez 11'de görevlendirdi.

Geçen hafta oynanan Gaziantep maçında müsabakaya sonradan dahil olan iki futbolcu, Vodafone Park'ta siyah-beyazlı taraftarların önünde ilk kez sahada yer aldı. Sergen Yalçın, Gaziantep maçının kadrosuna göre 11'de 4 değişiklik yaptı.

Atiba Hutchinson ve Kenan Karaman'ın yerine Teixeira ve Batshuayi'ye forma veren Yalçın, rahatsızlığı bulunan Fabrice N'Sakala'nın yerine Rıdvan Yılmaz'ı görevlendirdi. Yalçın, geçen hafta sol kanatta görev yapan Georges-Kevin N'Koudou'nun yerine de Cyle Larin'e şans tanıdı.

Beşiktaş maça etkili başladı. Batshuayi'nin istekli oyununa diğer oyuncular da eşlik ederken; Siyah Beyazlılar, daha 5. dakikada tehlikeli geldi. Batshuayi, 5. dakikada kaleci Viviano ile karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı. Konuk ekip, 28. dakikada Ahmed Musa ile tehlikeli geldi. Süper Lig'e iyi bir giriş yapan Nijeryalının vuruşunda top sol direkten çıktı.

30. dakikada Teixeira'nın golü geldi. Ceza sahası dışından harika bir vuruş çıkaran Brezilyalı, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde tamamlarken; ikinci yarıya deyim yerindeyse 10 kişi başladı. 48'de ilk yarıda sarı kartı olan Salih Uçan, rakibine yaptığı hareket sonrası önce ikinci sarı kart ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Beşiktaş, 10 kişi kalmasına karşın, pozisyon üstünlüğünü rakibe vermedi. Fatih Karagümrük, topa daha fazla sahip olsa da Beşiktaş; Rosier, Vida ve Batshuayi ile net gol fırsatlarından yararlanamazken; maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş, bu galibiyetle 3. haftada 7 puana ulaştı ve maç fazlasıyla averajla liderliğe yükseldi. Ligde ilk kez yenilen Fatih Karagümrük ise 4 puanda kaldı.

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Stat: Vodafone Park Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Welinton (Dk. 83 Hutchinson), Rıdvan Yılmaz (Dk. 83 Mehmet Topal), De Souza, Salih Uçan, Ghezzal, Teixeira (Dk. 50 Necip Uysal), Larin (Dk. 88 N'Koudou), Batshuayi (Dk. 88 Kenan Karaman) VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad (Dk. 71 Serhat Ahmetoğlu), Benatia (Dk. 77 Burak Bekaroğlu), Zukanovic, Balkovec, Biglia (Dk. 32 Efe Tatlı), Erhun Öztümer (Dk. 71 Samed Onur), Ahmed Musa (Dk. 71 Emre Mor), Jimmy Durmaz, Kerim Frei, Pesic Gol: Dk. 30 Teixeira (Beşiktaş) Kırmızı kart: Dk. 48 Salih Uçan (Beşiktaş) Sarı kartlar: Dk. 14 Erhun Öztümer, Dk. 16 Jimmy Durmaz, Dk. 42 Zukanovic, Dk. 61 Efe Tatlı (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 90+4 Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)

Karşılaşmanın önemli anları

5.' Beşiktaş'ın presinde Fatih Karagümrük savunmasının hatasıyla kazanılan topta ceza sahası içinde kaleci Viviano'yla karşı karşıya kalan Batshuayi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

18.' Batshuayi'nin savunmanın arkasına pasında soldan ceza sahasına giren Larin, kaleci Viviano'yla karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Viviano topu ayaklarıyla kornere çeldi.

30.' Beşiktaş öne geçti. Kerim Frei'ın çıkarken hatalı pasında topla buluşan Teixeira'nın ceza sahası dışından uzak direğe plasesinde, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

43.' Ghezzal'ın savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Batshuayi, meşin yuvarlağı altıpasın önünde kontrol etti. Dar alanda rakibinden sıyrılan Batshuayi'nin dar açıdan vuruşunda, top yan direkten oyuna alanına döndü.

45+1.' Pesic'in ceza sahası sol çaprazından şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu son anda topu çeldi. Atağın devamında Beşiktaş savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Beşiktaş, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

48.' Salih Uçan'ın orta sahada Erhun Öztümer'in ayağına basması sonrası Cüneyt Çakır, önce ikinci sarı kartı ardından kırmızı kartını çıkardı. Salih Uçan oyun dışı kalırken; Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alex Teixeira'yı oyundan alıp Necip Uysal'a forma verdi.

54.' Rosier, Batshuayi'nin pasıyla bir anda ceza yayı içinde topla buluştu. Topu ceza sahasına taşıyan Fransız oyuncu şutunu çekti. Kaleci Viviano, gol izni vermedi.

74.' Emre Mor, ceza sahası sağ yan çizgisi yakınında Rıdvan Yılmaz'ı şık iki çalımla geçip ceza sahasına girdi. 24 yaşındaki oyuncunun vuruşunda top üst ağlarda kaldı.

77.' Welinton'dan sağdan ceza sahası içine ortasında Serhat'ın büyük hatasında top altıpas ön çizgisi üzerine düştü. Vida, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert vurdu. Top üstten auta gitti. Beşiktaş mutlak golden oldu.

80.' Rachid Ghezzal'ın sağdan defansın arkasına attığı topla Batshuayi, penaltı noktası yakınında topla buluştu. Belçikalının vuruşunda kaleci Viviano, mutlak golü önledi.

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