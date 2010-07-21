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Spor

BEŞİKTAŞ FAROE ADALARI'NDA İSTANBUL (A.A)

21 Temmuz 2010 20:15

-BEŞİKTAŞ FAROE ADALARI'NDA İSTANBUL (A.A) - 21.07.2010 - Beşiktaş, Vikingur takımıyla yarın oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı için Faroe Adaları'na geldi. Özel bir uçakla İstanbul'dan aktarma yaptıkları Kopenhag'dan hareket eden siyah-beyazlılar, Vagar Havaalanı'na indi. Kulüp başkanı Yıldırım Demirören, futbol komitesi başkanı ve asbaşkan Serdal Adalı ile futbol komitesi üyesi Cengiz Zülfikaroğlu da kafileyle birlikte Faroe Adaları'na gelirken, kafilede şu oyuncular yer aldı: Hakan Arıkan, Cenk Gönen, İsmail Köybaşı, Matteo Ferrari, Tomas Zapotocny, Fabian Ernst, Ricardo Quaresma, Tomas Sivok, Uğur İnceman, Rodrigo Tabata, Bobo, Erhan Güven, Matias Delgado, Mert Nobre, Onur Bayramoğlu, Necip Uysal, Ekrem Dağ ve Nihat Kahveci. Karayoluyla başkent Torshavn'daki otellerine giden siyah-beyazlılar, akşam saatlerinde, yarın maçın oynanacağı Toftir Stadı'nda son antrenmanını yapacak. Antrenmanın ardından da teknik direktör Bernd Schuster basın toplantısı düzenleyecek.

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