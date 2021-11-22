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Spor

Beşiktaş, Fabrice N'sakala'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı

22 Kasım 2021 14:55

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Fabrice N'Sakala kadro dışı bırakıldı.

Beşiktaş 'tan son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamaya göre Fabrice Nsakala'nın geçici olarak kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

Yönetim Kurulumuzun kararı ve teknik heyetimizin onayıyla futbolcumuz Fabrice Nsakala geçici süreyle kadro dışı bırakılmıştır.

Fabrice Nsakala bundan sonra çalışmalarını Futbol A Takımımızdan ayrı sürdürecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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