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Spor

Beşiktaş, Fabri ile 5 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı

Tecrübeli kalecinin sözleşme şartlarından iyileştirilme yapılacak

26 Mart 2018 15:30

Siyah-beyazlıların kalesinde güven veren tecrübeli kaleci Fabri ile sözleşme uzatma konusunda el sıkışıldığı ifade edildi. Prensip anlaşmasına varılan 30 yaşındaki eldivenin maaşına zam yapılacağı aktarıldı.

Skorer'in haberine göre; teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda İspanyol kaleciyle sezon bitiminde sözleşme imzalayacak olan Beşiktaş Yönetimi, Fabri’nin yıllık ücretinde de iyileştirme yapacak.

Kontratı 2019’da bitecek olan Fabri ile 5 senelik sözleşme imzalamak isteyen Beşiktaşlı idarecilerin, tecrübeli kalecinin takımda kalmasına kesin gözüyle baktıkları bildirildi.

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