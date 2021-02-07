Beşiktaş evinde Konyaspor'u ağırlayacak

Süper Lig'in son iki maçta 5 puan kaybeden Beşiktaş, evinde İttifak Holding Konyaspor'u ağırlıyor. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

Ersin, Rosier-Vida-Montero-N'Sakala, Souza, Ghezzal-Atiba-Ljajic-Larin, Aboubakar

Ligde 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan siyah-beyazlı takım, 45 puan elde etti.

İttifak Holding Konyaspor ise 5 maçtır kazanamıyor. Son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan İttifak Holding Konyaspor, 24 puanla 15. sırada bulunuyor.

Dorukhan ve Mensah cezalı

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ve Bernard Mensah cezaları nedeniyle karşılaşmada görev alamayacak.

Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Dorukhan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maçla cezalandırılmıştı.

Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında sarı kart gören ve bu sezon 4. kez bu durumla karşı karşıya kalan Mensah da cezası nedeniyle bu karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

3 futbolcu ceza sınırında

Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier, karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu üç oyuncu İttifak Holding Konyaspor karşısında da sarı kart gördüğü takdirde 25. haftadaki Gençlerbirliği karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

40. randevu

Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor, yapacakları maçla lig tarihinde 40. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, geride kalan 39 karşılaşmanın 22'sini kazandı, 12'sinde berabere kaldı, 5'ini yitirdi.

Lig müsabakalarında Beşiktaş'ın 79 golüne, Konyaspor 37 golle karşılık verdi.

Süper Lig'in ilk yarısında rakibini 4-1 mağlup eden yeşil-beyazlı ekip, 8 maçlık galibiyet hasretini de sonlandırmayı başardı.