Beşiktaş evinde Antalyaspor'a kaybetti

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. hafta mücadelesinde Beşiktaş'a konuk olan Fraport TAV Antalyaspor, 1-2'lik skorla galibiyete uzanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Konuk ekipte golleri Sinan Gümüş ve Amilton kaydederken, Beşiktaş'ın tek golü Adem Ljajic'ten geldi.

Süper Lig'de Koronavirüs arası sona erdi ve lig kaldığı yerden yeniden başladı. 27. hafta maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Antalyaspor'u konuk ederken siyahbeyazlılar sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekipte Loris Karius'un ayrılığından sonra Antalyaspor karşısında kaleyi Ersin Destanoğlu korurken takımın genç isimlerinden sol bek Rıdvan Yılmaz da mücadeleye ilk 11'de başladı.

Maça tempolu başlayan Antalyaspor golü de erken buldu. 15. dakikada Sinan Gümüş'ün kafa golü kırmızı-beyazlıları deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Beşiktaş ilk golün şokunu henüz atlatamamışken 35. dakikada sol çaprazdan Amilton'un vuruşu filelerle buluştu ve skor 2-0'a geldi.

İlk yarı Antalyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken Beşiktaş ikinci yarıya daha etkili başlayan taraf oldu. Üst üste ataklarla rakip savunmanın üzerine giden Beşiktaş, 68. dakikada Adem Ljajic ile farkı bire indirdi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Antalyaspor, Beşiktaş'ı deplasmanda 2- 1 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 44 puanla beşinci sırada kalırken 33 puana yükselen Antalyaspor 9. sırada yer aldı.