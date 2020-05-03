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Spor

Beşiktaş eski kalecisi Fabri'yi istiyor

03 Mayıs 2020 10:22

Loris Karius'un ayrılmasının ardından kaleye takviye yapmayı düşünen Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi transfer etmek istiyor.

Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve sergilediği performansla dikkat çeken Fabri, siyah-beyazlı kulübe geri dönmeye hazırlanıyor.

Alacakları ödenmediği için FIFA'ya başvuran Alman kaleci Loris Karius ile yollarını ayırma planı yapan Beşiktaş, İspanyol kaleci Fabri'yi transfer listesine aldı.

Milliyet'in haberine göre; Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda şampiyonluk da yaşayan ve bir sonraki sezon 6 milyon Euro'ya Fulham'a transfer olan Fabri için nabız yokladı.

İki takım arasındaki görüşmeler sürerken, Fabri'nin de Beşiktaş'a dönmeye sıcak baktığı vurgulandı.

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