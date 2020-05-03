Beşiktaş eski kalecisi Fabri'yi istiyor

Loris Karius'un ayrılmasının ardından kaleye takviye yapmayı düşünen Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi transfer etmek istiyor.



Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve sergilediği performansla dikkat çeken Fabri, siyah-beyazlı kulübe geri dönmeye hazırlanıyor.



Alacakları ödenmediği için FIFA'ya başvuran Alman kaleci Loris Karius ile yollarını ayırma planı yapan Beşiktaş, İspanyol kaleci Fabri'yi transfer listesine aldı.



Milliyet'in haberine göre; Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda şampiyonluk da yaşayan ve bir sonraki sezon 6 milyon Euro'ya Fulham'a transfer olan Fabri için nabız yokladı.



İki takım arasındaki görüşmeler sürerken, Fabri'nin de Beşiktaş'a dönmeye sıcak baktığı vurgulandı.