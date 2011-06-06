-BEŞİKTAŞ ERSAN'LA ANLAŞTI İSTANBUL (A.A) - 06.06.2011 - Beşiktaş, Adanaspor'dan bonservisini aldığı futbolcu Ersan Adem Gülüm için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) açıklamada bulundu. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'den İMKB'ye yapılan ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, ''Oyuncu Ersan Adem Gülüm'ün transferi konusunda Adanaspor Kulübü ile anlaşma sağlanmış olup; sözleşme fesih bedeli olarak Adanaspor Kulübü'ne 2.000.000 avro ödenecektir. Ayrıca oyuncunun 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Kupası karşılaşmalarında yer almasına bağlı olarak Adanaspor'a sezon başına 1.000.000 avroya kadar ek ödeme yapılabilecektir'' denildi.