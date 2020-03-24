Beşiktaş Elneny'nin halefini buldu

Beşiktaş Sergen Yalçın yönetiminde önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar Arsenal'den kiralık olarak kadroya katılan Elneny'nin ayrılık olasılığına karşı Janik Heberer'i listesine dahil etti.

Sınırlı bütçe ile bir takım kurmak zorunda olan teknik direktör Sergen Yalçın, özellikle kiralık olarak forma giyen ve sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Mısırlı oyuncu Elneny'nin yerine alınacak oyuncuya bonservis ödenmesini istemiyor.



O mevki için pas duvarı olmanın dışında biraz da öne oynamasını yeterli gören başarılı teknik adam önüne gelen ilk ismin Janik Haberer olduğu öğrenildi. Almanya'nın Freiburg ekibinde forma giyen 25 yaşındaki oyuncunun kulübüyle anlaşması sezon sonunda bitiyor.

Alman oyuncu Janik Haberer bugüne kadar toplamda 282 resmi karşılaşmada görev yaptı. Rakip fileleri 43 kez havalandıran Haberer, ayrıca 28 de asist yaparak; toplamda 71 gole direkt olarak katkıda bulunmuş oldu.