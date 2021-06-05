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Spor

Beşiktaş, Edin Dzeko için masaya oturdu

05 Haziran 2021 12:53

Roma'nın başına geçen Mourinho'nun Bosnalı golcüyü istememesi üzerine Kara Kartal harekete geçti. Şampiyonlar Ligi'nde marka bir forvetle boy göstermeyi hedefleyen Siyah-Beyazlılar, Edin Dzeko'nun menajeriyle temaslara başladı.

Fanatik'in iddiasına göre; Roma’nın başına geçen Jose Mourinho, 35 yaşındaki yıldızı gelecek sezonki kadroda düşünmüyor. Bu durum, oyuncunun menajerine iletildi. Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Kartal’a önerilen Dzeko konusunda temaslar başlarken, öncelikle mali konular masaya yatırıldı. Oyuncunun taleplerini isteyen Siyah Beyazlı yönetim, Diego Costa cephesinde olduğu gibi 2.5 milyon Euro maaşı gözden çıkarmış durumda.

Geride bıraktığımız sezon Roma formasıyla 38 resmi karşılaşmaya çıkan Dzeko, 13 gol atarken,5 de asist yaptı. Kariyerinde Manchester City, Wolfsburg gibi kulüpler bulunan Edin Dzeko, Devler Ligi’nde oynayacağı için Beşiktaş’a sıcak bakıyor.

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