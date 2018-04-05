Beşiktaş, dünyada bir ilki gerçekleştirdi; gaming alanı açıldı!

Beşiktaş JK ve Lenovo iş birliğiyle Vodafone Park’ta, dünyada bir spor kompleksi içinde yer alan ilk gerçek kapsamlı gaming alanı açıldı.

Hem oyun tutkunu gençleri hem de oyuna meraklı yetişkinleri ağırlayacak “Lenovo Game On”da Lenovo’nun yepyeni artırılmış gerçeklik uygulamaları da ilk kez Türk tüketicilerinin deneyimine sunulacak. Ayrıca alanda Microsoft’un Xbox oyun konsolu da oyunseverlerle buluşuyor.

Dünyanın ve Türkiye’nin lider teknoloji şirketlerinden Lenovo, Beşiktaş JK ile dünyada bir ilke imza attı. Vodafone Park’ta yer alacak gerçek kapsamlı gaming alanı “Lenovo Game On” 5 Nisan günü düzenlenen basın toplantısıyla açıldı.

İstanbul’un en merkezi lokasyonlarından birinde açılan “Lenovo Game On” ile birlikte, dünyada ve Türkiye’de ilk kez bir stadyumda gerçek kapsamlı bir gaming alanı hayata geçmiş oldu. Lenovo Game On’da bilgisayar ya da mobil cihazlar üzerinden oyun oynamayı sevenlere, üstün donanımlı ürünlerle unutamayacakları bir oyun deneyimi sunulacak.

Lenovo Game On’a gelenleri sürprizler bekliyor

Lenovo, gaming alanına özel markası Legion oyun bilgisayarları ile Lenovo Game On’da yüksek performanslı ürün deneyimi sunuyor. Oyun oynamayı seven tüm genç ve yetişkinler, toplam 1.000 metrekarelik alana kurulan Lenovo Game On’da hem güvenli hem de rahat bir ortamda oyun oynayabilme şansını elde edecek, turnuvalara katılıp yeteneklerini yarıştırabilecekler.

Lenovo Game On’a gelenleri bazı sürprizler de karşılayacak. Lenovo’nun Jedi Challenges gibi son dönemde tüketicilerle tanıştırdığı AR (Augmented Reality) Artırılmış Gerçeklik tabanlı uygulaması, satışa sunulmadan önce mekâna özel olarak ilk kez oyunseverler ile tanıştırılacak. Lenovo Game On’da 3 ayrı Jedi Challenges alanı bulunuyor.

Oyunseverler, Lenovo Game On’da Microsoft’un oyun konsolu Xbox ile oyun oynama şansına da sahip olacak. 200 metrekare büyüklüğünde tasarlanan Xbox deneyim alanında 20’den fazla konsol bulunacak ve Lenovo Game On’u ziyaret edenler en yeni oyunları dünyanın en güçlü konsolu olan Xbox One X ile gerçek 4K olarak oynayabilecek.

Her gün 12:00-24:00 saatleri arasında açık olacak Lenovo Game On’da ayrıca her hafta bir turnuva düzenlenmesi planlanırken, bu turnuvalarla heyecan hep canlı tutulacak.

Hem oyun oynama hem keyifli vakit geçirme imkanı

Vodafone Park’ta yer alan yeni gaming alanını değerlendiren Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman, açılışta gerçekleştirdiği konuşmada şunları söyledi;

“Bugün evimizde, Vodafone Park’ta, dünyanın önde gelen bilişim markalarından biri ile önemli bir yeniliğe daha imza atıyoruz. Artık konvansiyonel sporlar kadar önemli bir konuma gelen dijital oyunlar, Beşiktaş JK olarak da yakından takip ettiğimiz mecralar arasında. Sportif aktivitelerimizin yanında, bir yaşam merkezi olarak da konumlandırdığımız Vodafone Park’ta, teknoloji alanındaki önemli ürünleriyle tüm dünyanın saygısını kazanan Lenovo markası ile özel bir tesise imza attık. Hem bugünün hem de geleceğin en önemli trendlerinden biri olan dijital oyunlar segmentiyle, böyle bir tesisi Lenovo ile birlikte hayata geçirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemiz spor tarihinin en özel müzelerinden birine, alışveriş ve yaşam mekanlarına ev sahipliği yapan Vodafone Park’ta, artık oyun tutkunları da kendileri için bir şeyler bulacak. Bu özel iş ortaklığında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Açılışta konuşan Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, Beşiktaş JK ile birlikte Lenovo Game On’u hem oyunseverlerin hem de İstanbul’un hizmetine sunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Hantaloğlu, şunları söyledi:

“Hedeflerimizden biri de tüketicilerin yüksek performanslı ürünlerimizi test etmeleri ve bilgisayar başında geçirdikleri zamanı verimli şekilde kullanırken aynı zamanda oyuna ilgi duyanların kesintisiz bir oyun keyfi yaşamalarını sağlamak. Bu amaçla şehrin merkezinde, güvenlik ve teknoloji beklentisi yüksek olan ve yaşayan bir gaming alanını oyunseverlere sunmak istedik. Türkiye’nin öncü spor kulüplerinden biri olan Beşiktaş ile işbirliği yapmaktan dolayı gururluyuz. Hedefimiz Lenovo Game On’a gelen ziyaretçilerin vakitlerini en keyifli şekilde geçirebilmeleri olacak. Bu noktada ziyaretçilerimiz üstün performanslı ürünlerimizle oyun oynayabilecekler, turnuvalara katılabilecekler ve birlikte keyifli vakit geçirebilecekler. Lenovo olarak gaming pazarında çok büyük bir gelişme potansiyeli görüyoruz, Lenovo Game On ile birlikte bu alandaki hedeflerimizi ve vizyonumuzu bir üst noktaya taşımanın heyecanını yaşıyoruz.”