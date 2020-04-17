Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz açıklaması: Sözleşmesini feshettiği yönündeki haberler doğru değil

Dorukhan Toköz’ün sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği iddialarına kulüpten yalanlama geldi.



Siyah-beyazlılardaki geleceği merakla beklenen Dorukhan Toköz için flaş bir iddia ortaya atıldı. 23 yaşındaki oyuncunun menaceri Necdet Ergezen’in, “Dorukhan’ın sözleşmesini feshettik” açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Ancak bu iddiaya önce Ergezen’den, daha sonra da Beşiktaş’tan yalanlama geldi.

"Fesih söz konusu değil"

Ergezen, “Fesih söz konusu değil” dedi. Ardından Beşiktaş'ın resmi hesabından bir duyuru yayımlandı.



Açıklamada, “Dorukhan Toköz’ün, sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği ve tarafımıza bildirdiğine dair haberler doğru değildir. Dorukhan çalışmalarına evinde devam etmektedir”ifadeleri kullanıldı.

"Futbolumla gündeme gelmek istiyorum"

Konuyla ilgili olarak Dorukhan’dan da bir açıklama geldi. Milli oyuncu, “Hakkımda çıkan haberler her zaman olduğu gibi ‘Yalan’. Lütfen itibar etmeyin. Futbolun oynanmadığı ve böylesi zor bir dönemden geçerken tek hedef olmam ne yazık ki üzücü.



Böyle saçma ve yalanlarla gündeme gelmek en son isteyeceğim şey. Temennim sadece futbol oynayarak gündeme gelmektir” yorumunu yaptı.