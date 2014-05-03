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Spor

Beşiktaş: 2 - Kasımpaşa: 1

Ligde ikinciliği hedefleyen Beşiktaş, Olimpiyat Stadı'nda Kasımpaşa'yı 2-1 devirdi

03 Mayıs 2014 21:54

Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde ikincilik mücadelesi veren Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Şampiyonlar Ligi'ne direk katılma hakkı için kritik önemdeki 2.'lik yarışında Beşiktaş'ın Galatasaray'ı amansız takibi sürüyor. Kartal, Olimpiyat Stadyumu'nda konuk ettiği Kasımpaşa'yı Oğuzhan ve Veli'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Kasımpaşa'nın tek sayısı ise uzatma dakikalarında Scarione'den geldi.

 

 

Maçtan dakikalar

 

Karşılaşma 2-1'lik Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.

Kasımpaşa, 90. dakikada Oscar Scarione'nin golüyle skoru 2-1'e taşıdı.

İkinci yarı Kamil Abitoğlu'nun düdüğüyle başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş, Veli Kavlak'ın 7. dakikada attığı golle 2-0 öne geçti.

Beşiktaş, 7. dakikada Oğuzhan Özyakup'un attığı golle 1-0 öne geçti.

Kamil Abitoğlu'nun düdüğüyle karşılaşma başladı.

Karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.

 

İlk 11'ler

 

Beşiktaş: Tolga, Necip, Franco, Dany, Motta, Veli, Atiba, Gökhan, Olcay, Oğuzhan, Almeida.

Kasımpaşa: Isaksson, Yalçın, İlhan, Donk, Babel, Elyasa, Castro, Adem, Scarione, Kerem, Viudez.

 

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