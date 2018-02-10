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Spor

Beşiktaş Denys Boyko'yu Ukrayna'ya kiraladı 

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş  Aras Özbiliz'den sonra Denys Boyko'yu da sezon sonuna kadar kiralık gönderdi

10 Şubat 2018 18:16

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş  Aras Özbiliz\'den sonra Denys Boyko\'yu da sezon sonuna kadar kiralık gönderdi.
Ukraynalı kaleci ülkesinin takımlarından Dynamo Kiev\'e sezon sonuna kadar kiralandı. Boyko\'nun kiralandığını Dynamo Kiev kulübü resmi olarak kendi sitesinden duyurdu ve Boyko\'ya hoşgeldin mesajı yayınladı.
Beşiktaş\'a 2016 Ocak transfer döneminde siyah-beyazlı takıma dahil olan Boyko istenilen performansı gösteremediği için 2 sezondur başka takımlara kiralanıyor. Yıllık 1 milyon Euro garanti ücret alan Ukraynalı kalecinin Beşikltaş ile 2.5 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

(FOTOĞRAFLI)
 

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