-BEŞİKTAŞ COLA TURKA: 83 - EFES PİLSEN: 86 İSTANBUL (A.A) - 30.04.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde üst sıralar için mücadele eden iki takımın karşı karşıya geldiği maçta Efes Pilsen, Beşiktaş Cola Turka'yı 86-83 yendi. Mücadeleye hücumda iyi başlayan lacivert-beyazlı takım, 2. dakikada 7-2 üstünlük sağladı. Hücumda daha verimli olmaya başlayan siyah-beyazlı ekip, alan savunmasında da başarılı oldu ve rakibini durdurmayı başardı. Ev sahibi takım, Ignerski ve Bekir'in üçlüklerinin ardından Ogilvy'nin basketiyle 5. dakikada 12-11 üstünlük yakaladı ve ilk çeyreği de 25-19 önde geçti. Efes Pilsen, 2. periyodun başından itibaren alan savunması yaptı. Ancak Beşiktaş Cola Turka, Cüneyt'in üç sayılık basketiyle 13. dakikada farkı 10 sayıya (33-23) çıkardı. Bu dakikadan sonra önde rakibine baskı yapan ve geriye iyi koşan Efes Pilsen, iyi savunmasının karşılığını aldı. Hücumda Ender ile iyi organize olan konuk ekip, 4 dakika içinde 15-4'lük bir seri yakaladı ve Rakocevic'in basketiyle 17. dakikada 38-37 öne geçti. Ancak ilk yarının son sözünü Bekir söyledi ve attığı üçlükle takımının soyunma odasına 48-47 önde gitmesini sağladı. Efes Pilsen, ikinci yarıya kötü başladı ve ilk 2 dakika sayı üretemedi. Beşiktaş Cola Turka ise özellikle pota altında Ogilvy ile etkili oldu ve 35. dakikada bu oyuncunun basketiyle 7 sayılık üstünlük (60-53) yakaladı. Kerem Gönlüm'ün dördüncü faulünü almasıyla pota altında sıkıntı yaşayan ve çeyreğin son bölümünde tamamen kenardan gelen oyuncularla mücadele etmek zorunda kalan konuk ekip, Ender ve Cenk'in basketleriyle ayakta kalmaya çalıştı. Ancak Beşiktaş Cola Turka, Serkan'ın son saniye üçlüğüyle 3. periyot sonunda 9 sayılık üstünlük (72-63) yakaladı. Son periyotta alan savunması yapan Efes Pilsen, rakibini dış şutlara zorladı. Beşiktaş Cola Turka Ogilvy'nin yokluğunda pota altında zorlanırken, tamamen dış atışlardan sayılar üretmeye çalıştı. Ancak üst üste üç sayılık atışları kaçıran siyah-beyazlı takım karşısında Efes Pilsen, Roberts'ın smaç basketiyle 38. dakikada 78-78 beraberliği sağladı. Bu oyuncuyla bir basket daha bularak 39. dakikada 82-80 öne geçti. Lacivert-beyazlı takım, son bölümde Rakocevic'in faulden attığı sayıyla skoru 84-80'e getirdi. Beşiktaş Cola Turka, skoru 84-83 yaptı. Rakocevic bu sefer faulleri iyi değerlendirdi ve skor 86-83 oldu. Beşiktaş Cola Turka son hücumda Chatman ile top kaybı yapınca konuk ekip karşılaşmayı 86-83 kazandı. Salon: BJK Cola Turka Hakemler: Rüştü Nuran xx, Kaan Büyükçil xx, Semih Vural xx Beşiktaş Cola Turka: Chatman x 4, Mustafa x, Serkan xx 17, Ignerski xxx 17, Likholitov x 4, Bekir xx 8, Ogilvy xxx 22, Cüneyt xx 9, Kemp x, Cevher x 2, Serhat x, Hüseyin x Efes Pilsen: Kerem Tunçeri xx 13, Sinan x 3, Thornton xx 4, Kerem Gönlüm xx 6, Vujcic x, Roberts xx 4, Rakocevic xxx 18, Ender xxx 12, Nachbar xx 9, Ersin Dağlı xxx 10, Cenk xx 7 1. Periyot: 25-19 Devre: 48-47 3. Periyot: 72-63