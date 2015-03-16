Beşiktaş Club Brugge maçı için satılan biletler 65 bine ulaştı

UEFA, Beşiktaş'ın Liverpool'u penaltılarla 6-4 yenerek elediği maçı 63.324 biletli seyircinin izlediğini açıklamış ve siyah-beyazlı ekip taraftarının rekor kırdığını duyurmuştu. Ancak daha sonra Avrupa futbolunun patronu, hata yaptığını ve Beşiktaş taraftarının en yüksek 2. rakamı yakaladığını açıklamıştı. Şimdi Beşiktaş taraftarı, Avrupa Ligi'nin en çok seyircili maç rekorunu kırmak için gün sayıyor.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Tur rövanş maçında Perşembe günü Club Brugge ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak Beşiktaş'ta, taraftarlar maça akın edecek.

Liverpool ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 63 bin 324 kişiye oynayan Beşiktaş, Perşembe günü oynanacak maç için daha bugünden o rakamı şimdiden geçti. Ntvspor'da yer alan habere göre, Beşiktaş Protokol Müdürü Ahmet Ateş, Club Brugge ile oynanacak maça daha dört gün kalmasına rağmen, 64 bin 867 kişiye ulaştıklarını açıkladı.

Ahmet Ateş, sosyal medya hesabından "Club Brugge maçı için satılan bilet 47.651 adet + 13.938 kombine + kulüp sponsor 2.298 adet + Uefa sponsor 989 adet toplam 64.876 kişiyiz" açıklamasını yaparken, bugün de güneyden 2.650; kuzeyden 300; Doğudan 750 bilet, Batı'dan 500 bilet daha saat 12.00 de çıkacağını duyurdu.

Rekor geliyor

Beşiktaş'ın satışa çıkardığı 4200 bileti de satması ve bilet sahibi tüm taraftarların maça iştirak etmesi halinde 69.076 siyah-beyazlı taraftar, maçı izleyecek ve daha önce 23 Şubat 2012'de oynanan Manchester United - Ajax maçına 67.328 seyirci ile kırılan, UEFA Avrupa Ligi'nin en yüksek seyircili maçı rekoru tarihe gömülecek.