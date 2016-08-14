Beşiktaş, Chelsea'li stoperi kiraladı

Beşiktaş uzun süre önce anlaştığı fakat diğer stoper adaylarının durumundan dolayı beklettiği Kenneth Omeruo'yu Chelsea'dan 1 yıllığına kiraladı.

Geçen sezonu Kasımpaşa'da kiralık olarak geçiren Omeruo, transfer sezonunun başlamasıyla Beşiktaş ile anlaşmış, ancak teknik direktör Şenol Güneş'in farklı profilde bir stoper istemesinden dolayı bekletilmişti. Kısa sürede İstanbul'a gelecek olan Niyeryalı stoper sağlık kontrolünden geçtikten sonra takıma katılacak. 22 yaşındaki genç stoper Beşiktaş'tan 700 bin Euro alacak. Genç stoperin satın alma opsiyonunun 4 milyon Euro olacağı öğrenildi.



Beşiktaş'ın bir diğer stoper adayı olan Brezilyalı Carlos Gil için ise girişimler sürüyor. Oyuncu ile anlaşılmasına rağmen hem teminat, hem de yüksek peşinat isteyen Shandong Luneng ile kıyasıya bir pazarlığın içinde olunduğu ve bir kaç gün içinde bu transferin noktalanacağı bildirildi.