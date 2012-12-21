Spor
Beşiktaş Çarşı grubu 'Kıyamet' ile kopacak
Maçlarda açtığı pankartlar ve tribün şovları ile dikkat çeken çArşı grubu Beşiktaş-Kayserispor maçına "kıyamet" pankartı ile çıkıyor
Maya takvimine göre 21 Aralık 2012'de kıyamet kopacağı söylentisini çArşı pankartına taşıdı. çArşı ayrıca tribünlerde söylediği ve Suavi'nin "Tükenme" şarkısına bestelediği "Gücüne Güç Katmaya Geldik" tezahüratının son nakaratı "Beşiktaş Seninle Ölmeye Geldik"i "Kıyamet Seninle Kop'Maya' Geldik" olarak değiştirdi.
\"kıyamet\" hakkında Tweetler
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