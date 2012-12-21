Beşiktaş Çarşı grubu 'Kıyamet' ile kopacak

Maya takvimine göre 21 Aralık 2012'de kıyamet kopacağı söylentisini çArşı pankartına taşıdı. çArşı ayrıca tribünlerde söylediği ve Suavi'nin "Tükenme" şarkısına bestelediği "Gücüne Güç Katmaya Geldik" tezahüratının son nakaratı "Beşiktaş Seninle Ölmeye Geldik"i "Kıyamet Seninle Kop'Maya' Geldik" olarak değiştirdi.