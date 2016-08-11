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Spor

Beşiktaş, Carlos Gilberto transferinde sona geldi

Siyah-beyazlılar Carlos Gilberto'yu satın alma opsiyonla bir yıllığına kiralama konusunda kulübüyle anlaşma sağladı

11 Ağustos 2016 00:33

Beşiktaş'ın Brezilyalı Carlos Gilberto (Gil) transferi konusunda Çin takımlarından Shandong Luneng Taishan'la anlaşma sağladığı ileri sürüldü.

Kadrosunda 3 Brezilyalı Rhodolfo, Marcelo ve Adriano'yu bulunduran siyah-beyazlılar yola 4. Brezilyalı oyuncu ile devam etmek istiyor.

DHA'nın haberine göre; Brezilyalı Carlos Gilberto ile her konuda anlaşma sağlayan Beşiktaş, oyuncunun kulübü ile bir yıllık kiralama konusunda anlaşma sağladı.

Çin Süper Lig takımlarından Shandong Luneng Taishan'la satın alma opsiyonu bedeli olarak 4 milyon Euro'da anlaşma sağlayan Beşiktaş'ta Gil için transfer görüşmelerinin yürüten transfer komitesi başkanı Umut Güner ve üyesi Emre Kocadağ'ın, transferini her an açıklayabilecekleri öğrenildi.

Stoper mevkisinde oynayan 29 yaşında olan Gil, 10 kez Brezilya Milli Takımı forması giydi.

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BeşiktaşCarlos GilbertoShandong Luneng Taishantransfer

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