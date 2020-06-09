Beşiktaş, Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ü bırakmak istemiyor

Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson ile ilgili, "Bizim sözleşme yapmak, yenilemek istediğimiz oyuncularımızın başında Gökhan, Caner ve Atiba geliyor. Beşiktaş'ın bu süreçte çok kaybı oldu, onları da göz önünde bulundurarak inşallah bir anlaşma yaparız" dedi.

Beşiktaş yöneticisi Torunoğulları, profesyonel liglerde mutlaka gelen giden oyuncuların olacağını belirterek, "Kiralıklar geri dönecektir, yerlerine yenileri gelecektir. Bunlar olağan şeyler. Bizim ilk önce şu 8 maçı görmemiz gerekiyor.



Tahminim bu sene transfer dönemi de uzayacak gibi, zaten uzaması da gerekiyor. Ama her şeyden önce bir önümüzü görmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Sözleşme yenilemek istiyoruz"

Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek ve hakkında transfer söylentileri de çıkan Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson ile sözleşme yenilemek istediklerinin altını çizen Erdal Torunoğulları, "Tabii ki bizim sözleşme yapmak, yenilemek istediğimiz oyuncularımız da var. Bunların başında Gökhan, Caner ve Atiba geliyor. İnşallah bir noktada anlaşırız. Onlar da artık Beşiktaş'ın bu süreçteki kaybını, özellikle bu virüs sürecinde takımın çok kaybı oldu, onları da göz önünde bulundurarak bir anlaşma yapmış oluruz inşallah.



Gökhan, Caner ve Atiba'nın da sözleşmesi sona eriyor. Son durumda başkan mutlaka görüşmeler yapmıştır. Ben son 2,5 aydır Türkiye'de değildim ama arkadaşlarla sürekli iletişim halindeyiz. Sayın başkanımızla da günlük kontak halindeyiz. Konuşacağız, bakacağız. İnşallah Beşiktaş'ta kalmalarını sağlarız" şeklinde konuştu.