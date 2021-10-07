Beşiktaş, Can Bozdoğan'ın bonservisini alacak

Beşiktaş, sezon başında Schalke 04'ten 200 bin Euro karşılığında kiralan 20 yaşındaki Can Bozdoğan'ın bonservisini almaya karar verdi. Yönetim, 1.8 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu da kullanmayı planlıyor.

Fanatik'in haberine göre, Siyah-Beyazlılar’ın Almanya ekibi Schalke 04’ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Can Bozdoğan, Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çekiyor. Kara Kartal’da sadece 4 mücadelede görev alsa da hem fizik hem de teknik olarak yüksek kapasitede olduğunu kanıtlayan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, yönetimi şimdiden harekete geçirdi.

1.8 Milyon Euro opsiyon

Yetenekli futbolcunun kiralama bedeli olarak Schalke’ye 200 bin Euro ödeyen idareciler, Can’ın sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu da kullanmaya olumlu bakıyor. Genç yıldız adayının devre arasına kadar performansını dikkatle takip edecek olan yönetim, teknik ekibin de memnun görüntüsünü sürdürmesi halinde 1.8 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanacak.