Beşiktaş, bu sezonun isabetli pas rekorunu kırdı

Dün oynanan Fatih Karabük maçında, rakibinin yaklaşık üç katı isabetli pas yapan Beşiktaş, bu sezonki Süper Lig rekorunu kırdı. Toplamda 718 pas yapan siyah-beyazlılar, bunların 646'sında isabet sağladı. Beşiktaş ayrıca 90 dakika boyunca 19 şut çekti.

Karagümrük karşısında dün 646 isabetli pas yapan Beşiktaş, bu sezon Süper Lig’de en yüksek sayıya ulaşan takım oldu.

Buna karşılık Karagümrük 206 isabetli pas yapabildi. Beşiktaş tam 19 şut çekerken bunların yedisi kaleyi buldu. Siyah-beyazlılar topla oynamada da yüzde 72’ye 28 üstünlük kurdu.

Beşiktaş ikili mücadelelerde (46-36) ve hava topu mücadelelerinde (11-7) üstün olan taraftı.

Ligin en golcü takımı durumundaki Kartal, dünkü maçla birlikte gol sayısını 45’e çıkardı. Kartal, ilk 19 maç itibarıyla 2013- 2014 sezonunda bu dönemde 46 golü bulunan Fenerbahçe’den bu yana en yüksek sayıya ulaşan takım oldu.

Adem Ljajic 10 maç sonra şans buldu

Beşiktaş'ta bu sezon kadroda yer almakta zorluk çeken Adem Ljajic, 10 maç sonra siyah-beyazlı formayla sahaya çıktı. Sezon içinde 5 maçta forma giyen, en son Başakşehir karşısında 18 dakika görev yapan tecrübeli oyuncu dün 82’de ağları da havalandırdı ancak VAR incelemesi sonrası bu gol iptal edildi. Sergen Yalçın, oyuncusunun tam hazır olmadığını söyledi.