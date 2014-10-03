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Spor

Beşiktaş, Tottenham'ı elinden kaçırdı: 1-1

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında karşı karşıya gelen Tottenham ve Beşiktaş Kane ve Demba Ba'nın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı

03 Ekim 2014 02:18

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında Tottenham ve Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Evsahibi Tottenham 27. dakikada Kane'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Her iki yarıda da iyi bir oyun sergileyen Beşiktaş, 89. dakikada Demba'nın attığı penaltı golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı ve maç da bu sonuçla bitti.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk maç olan Asteras Tripolis'le 1-1 berabere kalmıştı.

Maçtan önemli dakikalar

 

2. dakikada Demba Ba'nın kontrol etmekte zorlandığı top, Olcay'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza alanına girmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

12. dakikada ceza alanında topla buluşan Demba Ba'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Lloris'in müdahalesinin ardından üst direğe çarparak kornere çıktı.

27. dakikada Bentaleb'in pasıyla Beşiktaş ceza alanı önünde hareketlenen Kane'in siyah-beyazlı savunmaya rağmen kaleye gönderdiği şutta, top ağlarla buluştu: 1-0

33. dakikada Beşiktaş, Olcay ile gole çok yaklaştı. Sosa'nın sağ kanattan ceza alanına ortaladığı topa uzak direkte Olcay dokundu. Kaleci Lloris son anda ayağıyla müdahale ederek topu kornere gönderdi.

38. dakikada Beşiktaş ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Kane'in dar açıdan kaleye gönderdiği topu kaleci Tolga kornere çelerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Tottenham Hotspur'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: White Hart Lane

Hakemler: Manuel Grafe, Guido Kleve, Christoph Bornhorst (Almanya)

Tottenham Hotspur: Lloris, Dier, Fazio, Chiricheş, Davies, Townsend, Bentaleb, Stambouli, Paulinho, Kane, Soldado

Beşiktaş: Tolga, Serdar, Franco, Sivok, Motta, Gökhan, Hutchinson, Veli, Olcay, Sosa, Demba Ba.

 

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