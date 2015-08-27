Beşiktaş Belediyesi'ne komşu kaçak kat

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, Beşiktaş Belediyesi’nin binasının Boğaz'ı gören en üst toplantı salonunun önünün kapandığını yazdı. Yalçın Bayer, “Çelik konstrüksiyonla 1400 m2'lik kaçak kat, belediye binasının seviyesine yükseltilmiş, yani kendine ihanet etmiş belediye. Hatta belediye toplantılarının yapıldığı kaçak kattan deniz de görülemez olmuş” dedi.

Bayer yazısında “Bunu düşünen ve yapanları kutlamak gerekiyor. Kamu mu diyorsun; sizlere ömür, kamu yararı 'kişisel ve isteğe bağlı' modele dönüşmüş!... Kimse bunları sorgulamaz mı? "Burası Dingo'nun ahırı mı?" diye. Bakalım başka neler göreceğiz” görüşünü dile getirdi.

Yalçın Bayer’in Hürriyet gazetesinin bugünkü (27 Ağustos 2015) nüshasında yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

Beşiktaş Belediye Başkanlığı binasını herkes bilir; Etiler'e girişteki Nispetiye Caddesi üzerinde; (Altında, önde Migros var) kapısı da nedense yan sokaktadır. Aytar Caddesi, Başlık Sokak'taki yapı ANAP'lı İlyas Namoğlu döneminde yapılmıştır. Bu binaya yapışık, Boğaz yönüne bakan bir bina daha vardır; MM Plaza. Bu arsada eskiden Trafik Vakfı'nın araçları park edilirdi. Bir gün bakıldı ki, bu 3.8 dönümlük yer vakfın elinden alınmış, Birleşik İnşaat'a (Güngör Çepni) 12 yıllığına kiralanmış. Onlar da MM Plaza'yı yükseltmişler o sokakta. Altta da dört kat otopark (9 bin m2) yapmışlar. Ama son seçimde belediye yönetimi değişince 'rant' hareketliliği öne çıktığından, belediye binasının Boğaz'ı gören en üst toplantı salonunun önü (Boğaz ön görünümü) kapanıvermiş. Çelik konstrüksiyonla 1400 m2'lik kaçak kat, belediye binasının seviyesine yükseltilmiş, yani kendine ihanet etmiş belediye. Hatta belediye toplantılarının yapıldığı kaçak kattan deniz de görülemez olmuş. Bunu düşünen ve yapanları kutlamak gerekiyor. Kamu mu diyorsun; sizlere ömür, kamu yararı 'kişisel ve isteğe bağlı' modele dönüşmüş!... Kimse bunları sorgulamaz mı? "Burası Dingo'nun ahırı mı?" diye. Bakalım başka neler göreceğiz... Danıştay tarafından 26.06.2015 Özelleştirme İdaresi'nin ihaleyi usulsüz yapmasından dolayı yürütmeyi durdurma kararı verilen Göztepe'deki Fowinds Projesi'nin, 341 dairesini 580 milyon TL'ye satın alan Birleşik Gayrimenkul Geliştirme AŞ'nin ortakları arasında Güngör Çepni'den başka Ömer Derbazlar da bulunuyor.