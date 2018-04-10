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Beşiktaş Belediyesi'nde eylem

Beşiktaş Belediyesi'nde işten atılan işçiler: Önümüze KHK ve arşiv sürülüyor

10 Nisan 2018 18:14

Hukuksuz şekilde işten çıkarıldıklarını belirten bir grup işçi, Beşiktaş Belediye binası önünde açıklama yaptı.

6 gündür eylemde olduklarını belirten grup adına yapılan basın açıklamasında, “2 Nisan itibari ile herhangi bir açıklama yapılmadan gruplar halinde arkadaşlarımız işten atıldı. Gerekçe olarak ise 696 sayılı KHK ile yapılan güvenlik soruşturmaları ve arşiv taraması önümüze sürülüyor” denildi. Belediye önünde bir tencerenin içine taş ve ekmek koyan grup, ‘Açız’ diye yazdı.

Gruptaki kişilerden Muhammet Demir, “6 gündür direniyoruz sabah 08.00’da geliyoruz akşam saat 18.00’e kadar mesaimizi tamamlamaya çalışıyoruz. İşimize dönene kadar da burada olacağız” diye konuştu.  

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