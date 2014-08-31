'Beşiktaş Belediyesi'nde 10 bin 500 lira kazanan şoför var'

Beşiktaş Belediye başkanı Murat Hazinedar, yaklaşık 40 gündür iş bırakan bazı belediye işçileri için elinden geleni yaptığını belirterek, “Sendika belediyeyi köşeye sıkıştırıyor. Belediyede 10 bin 500 lira kazanan şoför var. İhaleyi alan şirketi istemiyorlar. Ama bu talep yasadışı” dedi.

Milliyet'ten Arif Balkan'ın haberine göre, işe iadeleri ve taşeron sistemin lağvedilmesi için 40 gündür Beşiktaş Belediyesi önünde eylem yapan DİSK Genel-İş’te örgütlü BELTAŞ işçileri, yasal grev pankartlarını asarak resmen grev ilan etti. Bir grup gazeteciyle önceki akşam Polat Rönesans Bosphorus Otel’de bir araya gelen Hazinedar, yaklaşık 40 gün önce iş bırakan Beltaş işçilerinin artık resmen greve başladığını söyledi.

Geçen gün DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ile birlikte protesto gerçekleştiren işçilerin yanına gittiğini belirten Hazinedar şunları söyledi:

‘Fesat karıştıramazdık’

“Göreve geldiğimde kucağımda yeni bir ihale süreci buldum. BELTAŞ ihaleyi alamadı. İşçiler yeni şirkete geçmek istemedi. İhalenin BELTAŞ’a verilmesini istediler. Ancak bu yasadışı olur çünkü ihaleye fesat karıştırmak olur.”

Hazinedar, toplu iş sözleşmeleri ve sendikanın tavrı yüzünden sıkıntılı geçen sürecin aşılmak üzere olduğunu belirterek, “Sendika belediyeyi köşeye sıkıştırmak istiyor. Belediye bünyesinde 10 bin 500 lira maaş alan şoför var. Toplu iş sözleşmeleriyle bu hakkı elde etmişler. Haftalık mesai saatleri 45. Ama belediye sürekli hareketli olan bir yapı. Eğer o 45 saatlik çalışma saatinin bir bölümü hafta sonuna gelirse örneğin cumartesi günü mesai olarak yazılıyor. Bunu dava etmeye hazırlanıyorum” diye konuştu.

Hakkâri kardeş belediye

Hazinedar, Beşiktaş Belediyesi ile Hakkari Belediyesi’nin 1 Eylül Barış Günü’nde ortak bir projeye imza atacaklarını söyledi. İki belediye arasında oluşturulan ilişkiler sayesinde belediye meclis üyeleri ve başkanlar birbirlerini evlerinde misafir ederek ortak çalışmalara imza atacak. Hazinedar, Anadolu Ateşi ve Boğaziçi Caz Korosu’nun da eşlik edeceği seyahat öncesi, “Siyaset dilini, partisel beklentiyi değil aklımdaki özgürlükçü sosyal demokrat adımı atıyorum. Genel merkezimizle de teması halindeyiz” dedi. Beşiktaş Belediyesi bünyesinde bulunan bir resim koleksiyonunu 80 ile taşıma fikriyle başlayan ilişkilerin daha sonra kardeş bir ilişkiye döndüğünü belirten Hazinedar, “Beşiktaş Belediyesi olarak bir park oluşturduk. Hakkari Belediyesi parkın adını ‘Beşiktaş Barış Parkı’ koydu. Hakkari’de halka buluşarak çok önemli temaslarda bulunacağız” dedi.