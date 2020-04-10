Beşiktaş Belediyesi'nden, toplumsal cinsiyet eşitliği kampanyası: Evdeki hayatı paylaşırken, sorumlulukları da bölüşelim

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle milyonlarca kişinin evde kendini karantinaya aldığı bugünlerde sosyal medyadan toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık kampanyası başlattı. Akpolat, "Temizlik, yemek yapmak, çocuk ve hasta bakımı sadece kadının işi değildir. Evdeki hayatı paylaşırken, sorumlulukları da bölüşelim" dedi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalık kampanyasına başlıyoruz’’ diyen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 'Eşitlik evde başlar' etiketiyle komşularına seslenerek, herkesi evde iş bölümü yapmaya davet etti.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik görseller paylaşan Akpolat, karantina günlerinin yazılı olmayan kurallarını "Kadın işi erkek işi yoktur ev işi vardır, ev temizliğinden herkes anlar, çocuklarla ilgilenmek ebeveynlerin ortak görevidir" cümleleriyle anlattı.

Akpolat, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

‘’Koronavirüs sürecinde unutmamamız gereken bir şey var... Ortak yaşam alanlarının sorumluluğu da ortak olmalıdır. Temizlik, yemek yapmak, çocuk ve hasta bakımı sadece kadının işi değildir. Evdeki hayatı paylaşırken, sorumlulukları da bölüşelim. Çünkü #EşitlikEvdeBaşlar’’