Beşiktaş Belediyesi, tepkiler üzerine Noel ve Şeb-i Arus etkinliğini iptal etti

İstanbul Beşiktaş Belediyesi, Noel ve Şeb-i Arus'u birlikte kutlamayı planladığı etkinliğini sosyal medya üzerinden gelen tepkiler üzerine iptal etti. Belediye, ülke ve dünya gündemindeki gelişmeler dolayısıyla toplumun çeşitli katmanlarında oluşan hassasiyetleri göz önüne alarak kutuplaştırmayı artıracak faaliyetlerden kaçınmak adına her iki etkinliğin iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen etkinliğin yarın yapılması planlanıyordu.

Konuyla ilgili olarak Beşiktaş Belediyesi tarafından yapılan açıklama şöyle: "Başkanımız Av. Murat Hazinedar’ın belediye başkanı seçildiği ilk günden itibaren kentimizin özelliklerini yansıtan çok önemli kültürel etkinliklere imza attık... Bu etkinlikler içerisinde mistik yönü ağır basan ve Osmanlı’dan Türkiye’ye bir ilk olan önemli etkinlikler de dikkat çekiyor...

Örneğin üç semavi dinin mensuplarının huzur içinde yaşadığı Beşiktaş’a yaraşır biçimde aynı döneme denk gelen Şeb-i Arus’u anmak ve Noel’i kutlamak üzere 2014, 2015 ve 2016’da üç yıl üst üste düzenlediğimiz etkinliklerle bu iki ayrı kültürü aynı ortamda buluşturduk...



Türkiye’nin kalbi, özgürlükler kenti Beşiktaş’a çok yakıştığını düşündüğümüz bu etkinliğimizi bu yıl Fulya Sanat’ta dördüncü kez düzenlemeyi planlıyorduk...



Öte yandan 2015 yılında başlattığımız bir projeyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilke imza atarak Musevi vatandaşlarımızın Hanuka (Işıklar) Bayramını halka açık bir meydanda kutladık... Ortaköy Meydanı’ndan tüm dünyaya barış ve kardeşlik mesajları verdik...



Bu etkinliğimizi de bu yıl üçüncü kez gerçekleştirerek Hanuka Bayramının altıncı gecesinde mumlarımızı yakarak Dünya Barış Parkı’ndan tüm dünyaya barış ve kardeşlik mesajları verecektik...

"Kutuplaştırmayı artıracak faaliyetlerden kaçınmak adına her iki etkinliğimizi de iptal etme kararı aldık"



Ancak bu yıl ülke ve dünya gündemindeki gelişmeler dolayısıyla toplumun çeşitli katmanlarında oluşan hassasiyetleri göz önüne alarak kutuplaştırmayı artıracak faaliyetlerden kaçınmak adına her iki etkinliğimizi de iptal etme kararı aldık...



Bu etkinlikler üzerinden Sayın Başkanımız Av. Murat Hazinedar’a yöneltilen eleştiriler ve birtakım odaklarla ilişkilendirme gayretlerini hayretle ve ibretle izliyoruz...



Bilinmelidir ki Beşiktaş; hem Cumhuriyetin ve demokrasinin değerlerine saygılı, hem de halkımızın manevi değerlerine bağlıdır... Hem özgürlükçü hem inançlara saygılı olunabileceğini, sadece Beşiktaş’a değil İstanbul’a, Türkiye’ye ve dünyaya gösteriyoruz...



Çünkü Beşiktaş milli ve dini değerlerle, çağdaş evrensel değerlerin bir arada kardeşçe ve özgürce yaşandığı kenttir. Beşiktaş’tan İstanbul’a, İstanbul’dan Türkiye’ye verilen özgürlükçü demokrasi mesajlarının da, bu anlayışa paralel gerçekleştirilen etkinliklerimizin kaynağı da budur.



Mistik yönü ağır basan her iki etkinliğimiz üç semavi dinin mensuplarının barış ve kardeşlik duyguları içerisinde yaşadığı Beşiktaş kent kültürünün bir yansımasıdır...



Ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı konjonktür sebebiyle Hristiyan yurttaşlarımızın Mevlana sevgisinin bir yansıması olarak Noel Kutlaması ile bir araya getirdiğimiz Şeb-i Arus’u anma etkinliğimizi ve Hanuka Bayramı Mum Yakma törenimizi iptal ediyoruz. Vatandaşlarımızdan özür diler, kamuoyuna saygıyla duyururuz. "