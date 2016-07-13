Beşiktaş Belediye Başkanı'nın korumaları vatandaşları darp etti!

Ihlamur Parkı’nın ‘imara açılacağına’ yönelik iddialar hakkında basın mensuplarına açıklama yapmak üzere Ihlamur Parkı’na gelen Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’a bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Hazinedar’ın konuşması sırasında korumalar ve zabıta ekipleri ile vatandaşlar arasında kavga çıktı, 2 kişi darp edildi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Ihlamur Parkı’nın imara açıldığına yönelik basında yer alan iddialara yanıt vermek üzere Ihlamur Parkı’na geldi.



İmar değişikliğini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptı

Parkta toplanan vatandaşların tepkileri arasında basın mensuplarına açıklama yapan Hazinedar, Ihlamur Parkı’nın şahıs mülkiyetinde olduğunun ve imar planı değişikliğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapıldığının altını çizdi.

"Parkta imar yok, konuyu yargıya taşıdık"

Basın açıklaması yapılan yeşil alanda herhangi bir inşai faaliyet yapılamayacağının altını çizen Hazinedar, "Park olarak bulunduğumuz noktada imar yok. İmar arazinin aşağı tarafında, otoparkın gecekonduların olduğu yere kadar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından şu anda otopark olarak kullanılan yerde yüzde 17 olan imar hakkı yüzde 28’e çıkartılmış. Bu işlem Beşiktaş Belediyesi’ne sorulmadan yapılmış, Beşiktaş belediyesinin en küçük ilgisi olmadan çıkartılmış. Ancak ona rağmen işi şov haline dönüştürmeden Beşiktaş Belediyesi bir yıl önce konuyu yargıya taşıdı. Şu anda dava halen devam ediyor" dedi.

Murat Hazinedar’ın konuşması sırasında korumaları ve parkta toplanan kalabalık arasında arbede yaşandı. Zabıtaların da araya girmesiyle olay büyüdü, 2 kişi darp edildi.